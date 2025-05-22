МХП стала партнером українського павільйону на Венеційській архітектурній бієнале.

У травні у Венеції відбулося відкриття українського павільйону на 19-й Міжнародній архітектурній виставці — La Biennale di Venezia. Цього року Україна представила виставковий проєкт DAKH (ДАХ): Vernacular Hardcore, що досліджує традиційну архітектуру та імпровізовані методи будівництва, які виникли під час повномасштабної війни в Україні.

МХП стала партнером українського павільйону, підтримавши представлення та присутність України на головній архітектурній події світу. Участь у бієнале — це не лише культурна, але й стратегічна подія, яка дає голос Україні в глобальній професійній дискусії про майбутнє відбудови.

МХП як компанія, глибоко вкорінена в українське, уже 10 років розвиває села та міста, щоб у них хотілося жити. Ми добре розуміємо, наскільки важливо підтримувати не лише інфраструктуру, а й людей — зберігати наші традиції, розвивати культуру, формувати ідентичність. Ми переконані, що відновлення України — це насамперед про збереження змісту, який наповнює наші спільноти. Культура — це не просто про мистецтво, це про людей, їхні історії, традиції й майбутнє. Саме тому ми підтримуємо проєкти, які зберігають нашу спадщину, розвивають сучасне мистецтво й допомагають розповідати світові, хто ми є - пояснює Юрій Мельник, заступник головного виконавчого директора зі сталого розвитку МХП.

Підтримка українського павільйону у Венеції — це продовження стратегії МХП як відповідального бізнесу, що інвестує у сталий розвиток, культуру та людський капітал. Компанія неодноразово підтримувала ініціативи, які розвивають місцеві громади, освіту та культурне середовище. Архітектурна бієнале — ще один майданчик, де МХП підкреслює важливість співпраці між бізнесом і творчим сектором у процесах відновлення нашої країни.

Проєкт DAKH (ДАХ): Vernacular Hardcore дуже точно передає реальність, у якій живе сьогодні Україна. В умовах, коли мільйони людей втратили домівки, а громади щодня адаптуються до нових викликів, постає питання не лише про житло, а й про людську гідність, безпеку, нові форми взаємопідтримки.

Виставка DAKH (ДАХ): Vernacular Hardcore досліджує символізм даху як базової архітектурної структури — і як першого елементу, що зазнає ударів під час війни. Вона поєднує традиційну українську архітектуру з тимчасовими рішеннями, які виникають у процесі самоорганізованого відновлення в умовах бойових дій.

Цього року український павільйон супроводжує публічна програма Planetary Hardcore, яка стартує у Венеції та продовжиться в Києві, Дніпрі та інших містах. Дізнатися більше про публічну програму можна на вебсайті.

Розуміючи значення культури, МХП спільно зі стратегічним партнером благодійним фондом "МХП-Громаді" — уже інвестували понад 80 млн грн у підтримку ініціатив, мистецьких проєктів та збереження історичної спадщини. Разом із Міністерством закордонних справ, профільними організаціями та міжнародними партнерами компанія активно сприяє промоції української культури у світі.

Про МХП

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Має виробничі потужності в Україні та Південно-Східній Європі. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Об'єднує понад 36 тисяч працівників в Україні та за кордоном, входить в топ-20 кращих роботодавців України за версією Forbes.

МХП експортує продукцію в понад 80 країн світу. Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. Компанія є одним із найбільших платником податків у агросекторі, у 2024 році МХП визнана одним із найбільших інвесторів країни за версією видань Forbes та NV.

МХП — лідер з виробництва курятини у Європі та входить у топ-10 світових виробників курятини за даними рейтингу WattPoultry. Компанія розвиває понад 15 брендів їжі та спільно з партнерами — кілька мереж, зокрема магазини "М'ясомаркет" і заклади Döner Маркет.

Разом зі стратегічним партнером благодійним фондом "МХП-Громаді" компанія підтримує українців, розвиває громади та зберігає українську культуру. Для індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин реалізує програму "‎МХП Поруч".

Засновник та CEO МХП — український бізнесмен Юрій Косюк.