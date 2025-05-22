МХП стала партнером українського павільйону на Венеційській архітектурній бієнале.

$41.440.05
46.910.26
ukenru
В Україні хочуть запровадити механізм пріоритетної опіки: що потрібно знати
Ексклюзив
12:16 • 1794 перегляди

В Україні хочуть запровадити механізм пріоритетної опіки: що потрібно знати

Ексклюзив
09:24 • 47480 перегляди

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?

Ексклюзив
07:34 • 43025 перегляди

Літо буде спекотним: синоптик розповіла, чого чекати українцям від погоди

Ексклюзив
21 травня, 11:37 • 95402 перегляди

Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються

Ексклюзив
21 травня, 09:43 • 173898 перегляди

Опалювальний сезон буде не простим: в Укренерго пояснили, чому

Ексклюзив
21 травня, 09:21 • 156362 перегляди

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Ексклюзив
21 травня, 06:00 • 150796 перегляди

Шашлик без шкоди для шлунку: як правильно їсти та з чим поєднувати

21 травня, 05:00 • 313141 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

Ексклюзив
20 травня, 14:51 • 117404 перегляди

Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”

Ексклюзив
20 травня, 14:05 • 143898 перегляди

Стабільність гривні та невизначеність долара: експерт пояснив, чого очікувати від валютного ринку влітку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
4м/с
33%
748мм
Популярнi новини

Для підписання меморандуму Україні потрібен новий керівник - мзс рф

22 травня, 04:46 • 58610 перегляди

У Києві через атаку рф уламки дрона впали на території школи

22 травня, 05:39 • 60245 перегляди

Сподівається відкрити успішну юридичну фірму: Кім Кардаш'ян після шести років навчання отримала диплом юриста

07:48 • 43620 перегляди

"Сподіваюся, наступного року Євробачення відбудеться у Відні та без Ізраїлю" - переможець цьогорічного конкурсу JJ

10:28 • 18626 перегляди

Кріса Брауна випустили під заставу: світового турне співака може бути відновлено

11:16 • 10590 перегляди
Публікації

Підозра не вручена, справа без руху: головному юристу НБУ можуть "списати" злочин за строками давності?
Ексклюзив

09:24 • 47417 перегляди

Молочна формула виживання: чому майбутнє української ферми починається з племінного стада

21 травня, 14:12 • 124693 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

21 травня, 05:00 • 313120 перегляди

Solidarity Lanes: за три роки українсько-європейські "шляхи солідарності" стали рятівним каналом для економіки України

20 травня, 14:33 • 256429 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу
Ексклюзив

20 травня, 12:52 • 347124 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Дональд Туск

Павло Дуров

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Сполучене Королівство

Польща

Реклама
УНН Lite

Кріса Брауна випустили під заставу: світового турне співака може бути відновлено

11:16 • 10975 перегляди

"Сподіваюся, наступного року Євробачення відбудеться у Відні та без Ізраїлю" - переможець цьогорічного конкурсу JJ

10:28 • 18996 перегляди

Сподівається відкрити успішну юридичну фірму: Кім Кардаш'ян після шести років навчання отримала диплом юриста

07:48 • 43973 перегляди

Зірка "Дому дракона" отримала жорстку оцінку акторської гри вже на другий день зйомок

21 травня, 08:52 • 138470 перегляди

За крок до статусу EGOT: Леді Гага отримала премію "Еммі" і тепер їй не вистачає лише останньої з престижних нагород

21 травня, 07:20 • 160808 перегляди
Актуальне

Bild

Financial Times

El País

Мі-8

The Guardian

МХП стала партнером українського павільйону на Венеційській архітектурній бієнале

Київ • УНН

 • 222 перегляди

МХП стала партнером українського павільйону на Венеційській архітектурній бієнале.

МХП стала партнером українського павільйону на Венеційській архітектурній бієнале

У травні у Венеції відбулося відкриття українського павільйону на 19-й Міжнародній архітектурній виставці — La Biennale di Venezia. Цього року Україна представила виставковий проєкт DAKH (ДАХ): Vernacular Hardcore, що досліджує традиційну архітектуру та імпровізовані методи будівництва, які виникли під час повномасштабної війни в Україні.

МХП стала партнером українського павільйону, підтримавши представлення та присутність України на головній архітектурній події світу. Участь у бієнале — це не лише культурна, але й стратегічна подія, яка дає голос Україні в глобальній професійній дискусії про майбутнє відбудови.

МХП як компанія, глибоко вкорінена в українське, уже 10 років розвиває села та міста, щоб у них хотілося жити. Ми добре розуміємо, наскільки важливо підтримувати не лише інфраструктуру, а й людей — зберігати наші традиції, розвивати культуру, формувати ідентичність. Ми переконані, що відновлення України — це насамперед про збереження змісту, який наповнює наші спільноти. Культура — це не просто про мистецтво, це про людей, їхні історії, традиції й майбутнє. Саме тому ми підтримуємо проєкти, які зберігають нашу спадщину, розвивають сучасне мистецтво й допомагають розповідати світові, хто ми є

- пояснює Юрій Мельник, заступник головного виконавчого директора зі сталого розвитку МХП.

Підтримка українського павільйону у Венеції — це продовження стратегії МХП як відповідального бізнесу, що інвестує у сталий розвиток, культуру та людський капітал. Компанія неодноразово підтримувала ініціативи, які розвивають місцеві громади, освіту та культурне середовище. Архітектурна бієнале — ще один майданчик, де МХП підкреслює важливість співпраці між бізнесом і творчим сектором у процесах відновлення нашої країни.

Проєкт DAKH (ДАХ): Vernacular Hardcore дуже точно передає реальність, у якій живе сьогодні Україна. В умовах, коли мільйони людей втратили домівки, а громади щодня адаптуються до нових викликів, постає питання не лише про житло, а й про людську гідність, безпеку, нові форми взаємопідтримки.

Виставка DAKH (ДАХ): Vernacular Hardcore досліджує символізм даху як базової архітектурної структури — і як першого елементу, що зазнає ударів під час війни. Вона поєднує традиційну українську архітектуру з тимчасовими рішеннями, які виникають у процесі самоорганізованого відновлення в умовах бойових дій.

Цього року український павільйон супроводжує публічна програма Planetary Hardcore, яка стартує у Венеції та продовжиться в Києві, Дніпрі та інших містах. Дізнатися більше про публічну програму можна на вебсайті.

Розуміючи значення культури, МХП спільно зі стратегічним партнером благодійним фондом "МХП-Громаді" — уже інвестували понад 80 млн грн у підтримку ініціатив, мистецьких проєктів та збереження історичної спадщини. Разом із Міністерством закордонних справ, профільними організаціями та міжнародними партнерами компанія активно сприяє промоції української культури у світі.

Про МХП

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Має виробничі потужності в Україні та Південно-Східній Європі. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі. Об'єднує понад 36 тисяч працівників в Україні та за кордоном, входить в топ-20 кращих роботодавців України за версією Forbes.

МХП експортує продукцію в понад 80 країн світу. Земельний банк становить 360 000 гектарів у 12 областях України. Компанія є одним із найбільших платником податків у агросекторі, у 2024 році МХП визнана одним із найбільших інвесторів країни за версією видань Forbes та NV.

МХП — лідер з виробництва курятини у Європі та входить у топ-10 світових виробників курятини за даними рейтингу WattPoultry. Компанія розвиває понад 15 брендів їжі та спільно з партнерами — кілька мереж, зокрема магазини "М'ясомаркет" і заклади Döner Маркет.

Разом зі стратегічним партнером благодійним фондом "МХП-Громаді" компанія підтримує українців, розвиває громади та зберігає українську культуру. Для індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин реалізує програму "‎МХП Поруч".

Засновник та CEO МХП — український бізнесмен Юрій Косюк.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу
Юрій Косюк
Дніпро
Forbes
Венеція
Київ
Brent
$63.76
Bitcoin
$110,976.50
S&P 500
$5,852.88
Tesla
$335.56
Газ TTF
$36.26
Золото
$3,314.41
Ethereum
$2,652.50