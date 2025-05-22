МХП стала партнером украинского павильона на Венецианской архитектурной биеннале.

В мае в Венеции состоялось открытие украинского павильона на 19-й Международной архитектурной выставке – La Biennale di Venezia. В этом году Украина представила выставочный проект DAKH (ДАХ): Vernacular Hardcore, исследующий традиционную архитектуру и импровизированные методы строительства, возникшие во время полномасштабной войны в Украине.

МХП стала партнером украинского павильона, поддержав представление и присутствие Украины на главном архитектурном событии мира. Участие в биеннале – это не только культурное, но и стратегическое событие, которое дает голос Украине в глобальной профессиональной дискуссии о будущем восстановления.

МХП как компания, глубоко укоренившаяся в украинское, уже 10 лет развивает села и города, чтобы в них хотелось жить. Мы хорошо понимаем, насколько важно поддерживать не только инфраструктуру, но и людей – сохранять наши традиции, развивать культуру, формировать идентичность. Мы убеждены, что восстановление Украины – это, прежде всего, о сохранении содержания, наполняющего наши сообщества. Культура – это не просто об искусстве, это о людях, их историях, традициях и будущем. Именно поэтому мы поддерживаем проекты, сохраняющие наше наследие, развивающие современное искусство и помогающие рассказывать миру, кто мы есть - объясняет Юрий Мельник, заместитель главного исполнительного директора по устойчивому развитию МХП.

Поддержка украинского павильона в Венеции – это продолжение стратегии МХП как ответственного бизнеса, инвестирующего в устойчивое развитие, культуру и человеческий капитал. Компания неоднократно поддерживала инициативы, развивающие местные громады, образование и культурную среду. Архитектурная биеннале – еще одна площадка, где МХП подчеркивает важность сотрудничества между бизнесом и творческим сектором в процессах восстановления нашей страны.

Проект DAKH (ДАХ): Vernacular Hardcore очень точно передает реальность, в которой живет сегодня Украина. В условиях, когда миллионы людей потеряли дома, а общины ежедневно адаптируются к новым вызовам, возникает вопрос не только о жилье, но и о человеческом достоинстве, безопасности, новых формах взаимоподдержки.

Выставка DAKH (ДАХ): Vernacular Hardcore исследует символизм крыши как базовой архитектурной структуры – и как первого элемента, испытывающего удары во время войны. Она объединяет традиционную украинскую архитектуру с временными решениями, возникающими в процессе самоорганизованного восстановления в условиях боевых действий.

В этом году украинский павильон сопровождает публичная программа Planetary Hardcore, которая стартует в Венеции и продолжится в Киеве, Днепре и других городах. Узнать больше о публичной программе можно на веб-сайте.

Понимая значение культуры, МХП совместно со стратегическим партнером благотворительным фондом "МХП-Громаді" – уже инвестировали более 80 млн грн в поддержку инициатив, художественных проектов и сохранение исторического наследия. Вместе с Министерством иностранных дел, профильными организациями и международными партнерами компания активно способствует продвижению украинской культуры в мире.

О МХП

МХП – международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Имеет производственные мощности в Украине и Юго-Восточной Европе. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Объединяет более 36 тысяч работников в Украине и за рубежом, входит в топ-20 лучших работодателей Украины по версии Forbes.

МХП экспортирует продукцию в более чем 80 стран мира. Земельный банк составляет 360 000 гектаров в 12 областях Украины. Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в агросекторе, в 2024 году МХП признана одним из крупнейших инвесторов страны по версии изданий Forbes и NV.

МХП – лидер по производству курятины в Европе и входит в топ-10 мировых производителей курятины по данным рейтинга WattPoultry. Компания развивает более 15 брендов еды и совместно с партнерами – несколько сетей, в частности магазины "М'ясомаркет" и заведения Döner Маркет.

Вместе со стратегическим партнером благотворительным фондом "МХП-Громаді" компания поддерживает украинцев, развивает общины и сохраняет украинскую культуру. Для индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей реализует программу "‎МХП Поруч".

Основатель и CEO МХП – украинский бизнесмен Юрий Косюк.