Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
07:34 • 5478 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
05:51 • 31560 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 35638 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 49811 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 74621 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 39341 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 30568 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
Ексклюзив
11 вересня, 14:08 • 50384 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 12:34 • 17684 перегляди
Зеленський порівняв атаку дронів на Польщу з анексією Криму
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання 11 вересня, 14:55 • 74614 перегляди
Економічний терор заснований на психології: як ворог намагається дестабілізувати Україну
11 вересня, 14:08 • 50378 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 66722 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 71654 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:48 • 132436 перегляди
МХП серед кращих роботодавців для ветеранів та ветеранок за версією Forbes

Київ • УНН

 • 220 перегляди

МХП увійшла до переліку 30 найкращих роботодавців для ветеранів та ветеранок в Україні за версією Forbes. У ренкінгу представлені компанії, які системно працюють над підтримкою захисників та їхніх родин.

МХП серед кращих роботодавців для ветеранів та ветеранок за версією Forbes

"МХП Поруч" – модель комплексної підтримки

Понад 2 900 співробітників МХП зараз на фронті, ще більш як 900 — ветерани, які вже працюють у компанії. Для їхньої підтримки діє програма "МХП Поруч". У межах програми створено Центр із взаємодії з військовими та ветеранами, який об’єднує 36 координаторів. За два роки роботи Центр опрацював понад 5 200 запитів — від допомоги військовим частинам до медичного, психологічного та правового супроводу. 

"Ми добре усвідомлюємо, що в силу різних обставин, зумовлених війною, після фронту ветерани стикаються з новим викликом – бюрократією. Для нас принципово важливо, щоб вони не залишалися з цим наодинці. Експерти та фахівці центру фактично стають їхнім голосом у системі, яка, буває, працює недосконало. Ми розглядаємо кожну історію окремо, адже йдеться про довіру. Коли ветеран отримує заслужені пільги або виплати, він відчуває, що держава і суспільство його цінують", – розповідає Юрій Мельник, заступник головного виконавчого директора зі сталого розвитку МХП, голова Наглядової ради БФ "МХП-Громаді".

Правовий супровід: понад 120 млн грн компенсацій

Лише з початку 2024 року фахівець із правового супроводу Центру із взаємодії з військовими та ветеранами МХП – Сергій Старовойт опрацював понад 560 юридичних запитів. Завдяки роботі команди ветерани та родини захисників уже отримали понад 120 млн грн компенсацій.

Нові професії: оператор агродронів

Одним із важливих проєктів є "Оператори дронів", що реалізується у партнерстві з громадською організацією "Соціальний центр Вінниччини".

Учасники програми навчаються керуванню агродронами, роботі з навігаційними системами та технічному обслуговуванню обладнання. Після завершення курсу вони отримують можливість працевлаштуватися в аграрних компаніях, зокрема і в МХП.

Дивіться відео про проєкт "Оператори дронів" за посиланням.

Випускник програми Роман Пасічник, який через стан здоров’я змушений був залишити службу, ділиться своїм досвідом: "Поєднання агро і технологій стало для мене природним. Під час практики на полях МХП я побачив, як дрони можуть зекономити десятки тисяч доларів і водночас не пошкоджують посіви. Тепер я мрію запустити власний агробізнес".

Програму вже пройшли 50 ветеранів, і компанія планує розширювати напрям, створюючи підрозділ операторів дронів.

"Відновлені": розвиток реабілітаційних послуг у громадах

МХП інвестує у розвиток сучасної системи реабілітаційних послуг. Проєкт "Відновлені" охоплює як підтримку лікування, так і навчання медперсоналу.

Ветеран і співробітник МХП Олександр Гагач розповідає: "Реабілітація у Миронівській лікарні допомогла мені не лише фізично, а й морально. Тут я відчув підтримку, якої так бракує після фронту".

За рік компанія спрямувала понад 3 млн грн на лікування й відновлення ветеранів. Наразі в партнерстві з Українським католицьким університетом проводяться тренінги для лікарів і впроваджуються нові програми для фізичних терапевтів.

Курс "НадЛюди": культура взаємодії з ветеранами в колективі

Повернення ветеранів на робочі місця вимагає готовності колективів. Для цього в МХП створили інтерактивний курс "НадЛюди", що вчить правильно взаємодіяти з людьми з військовим досвідом.

"Першими "НадЛюдей" пройшли офісні працівники, далі до навчання долучаться всі виробничі підрозділи. Сьогодні проєктом уже зацікавилося Міністерство у справах ветеранів, яке планує масштабувати його для державної системи підтримки. Для МХП цей курс став більше, ніж освітнім продуктом. Це сигнал зрілості бізнесу, який усвідомлює: культура підтримки є не менш важливою. Адже від того, як ми зустрічаємо ветеранів у колективах, залежить не лише їхнє нове життя, а й стійкість країни загалом", –  розповідає Інна Захарчук, старша бізнес-партнерка з персоналу МХП. 

Загалом за три роки компанія виплатила 2,6 млрд грн зарплати мобілізованим працівникам, підтримала 110 ветеранських бізнесів, 140 соціальних ініціатив і 35 адаптивних просторів. Внесок МХП у підтримку країни у цифрах — компанія є багаторічним лідером зі сплати податків у агросекторі. Тільки за І півріччя 2025 року компанія сплатила 4,8 млрд грн податків. Упродовж усього 2024 року підприємства МХП сплатили 7,6 млрд гривень податків, а в період повномасштабного вторгнення – 23 млрд гривень.

Лілія Подоляк

