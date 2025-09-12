$41.210.09
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34 • 4302 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
05:51 • 30953 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 35126 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 49358 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 74005 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 39174 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 30473 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 49956 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
11 сентября, 12:34 • 17665 просмотра
Зеленский сравнил атаку дронов на Польшу с аннексией Крыма
МХП среди лучших работодателей для ветеранов и ветеранок по версии Forbes

Киев • УНН

 • 104 просмотра

МХП вошла в перечень 30 лучших работодателей для ветеранов и ветеранок в Украине по версии Forbes. В рейтинге представлены компании, которые системно работают над поддержкой защитников и их семей.

МХП среди лучших работодателей для ветеранов и ветеранок по версии Forbes

"МХП Поруч" – модель комплексной поддержки

Более 2 900 сотрудников МХП сейчас на фронте, еще более 900 — ветераны, которые уже работают в компании. Для их поддержки действует программа "МХП Поруч". В рамках программы создан Центр по взаимодействию с военными и ветеранами, который объединяет 36 координаторов. За два года работы Центр обработал более 5 200 запросов — от помощи воинским частям до медицинского, психологического и правового сопровождения. 

"Мы хорошо осознаем, что в силу разных обстоятельств, обусловленных войной, после фронта ветераны сталкиваются с новым вызовом – бюрократией. Для нас принципиально важно, чтобы они не оставались с этим наедине. Эксперты и специалисты центра фактически становятся их голосом в системе, которая, бывает, работает несовершенно. Мы рассматриваем каждую историю отдельно, ведь речь идет о доверии. Когда ветеран получает заслуженные льготы или выплаты, он чувствует, что государство и общество его ценят", – рассказывает Юрий Мельник, заместитель главного исполнительного директора по устойчивому развитию МХП, председатель Наблюдательного совета БФ "МХП-Громаді".

Правовое сопровождение: более 120 млн грн компенсаций

Только с начала 2024 года специалист по правовому сопровождению Центра по взаимодействию с военными и ветеранами МХП – Сергей Старовойт обработал более 560 юридических запросов. Благодаря работе команды ветераны и семьи защитников уже получили более 120 млн грн компенсаций.

Новые профессии: оператор агродронов

Одним из важных проектов является "Операторы дронов", реализуемый в партнерстве с общественной организацией "Социальный центр Винничины".

Участники программы обучаются управлению агродронами, работе с навигационными системами и техническому обслуживанию оборудования. После завершения курса они получают возможность трудоустроиться в аграрных компаниях, в том числе и в МХП.

Смотрите видео о проекте "Операторы дронов" по ссылке.

Выпускник программы Роман Пасечник, который по состоянию здоровья вынужден был оставить службу, делится своим опытом: "Сочетание агро и технологий стало для меня естественным. Во время практики на полях МХП я увидел, как дроны могут сэкономить десятки тысяч долларов и при этом не повреждают посевы. Теперь я мечтаю запустить собственный агробизнес".

Программу уже прошли 50 ветеранов, и компания планирует расширять направление, создавая подразделение операторов дронов.

"Відновлені": развитие реабилитационных услуг в общинах

МХП инвестирует в развитие современной системы реабилитационных услуг. Проект "Відновлені" охватывает как поддержку лечения, так и обучение медперсонала.

Ветеран и сотрудник МХП Александр Гагач рассказывает: "Реабилитация в Мироновской больнице помогла мне не только физически, но и морально. Здесь я почувствовал поддержку, которой так не хватает после фронта".

За год компания направила более 3 млн грн на лечение и восстановление ветеранов. Сейчас в партнерстве с Украинским католическим университетом проводятся тренинги для врачей и внедряются новые программы для физических терапевтов.

Курс "НадЛюди": культура взаимодействия с ветеранами в коллективе

Возвращение ветеранов на рабочие места требует готовности коллективов. Для этого в МХП создали интерактивный курс "НадЛюди", который учит правильно взаимодействовать с людьми с военным опытом.

"Первыми "НадЛюдей" прошли офисные работники, далее к обучению присоединятся все производственные подразделения. Сегодня проектом уже заинтересовалось Министерство по делам ветеранов, которое планирует масштабировать его для государственной системы поддержки. Для МХП этот курс стал больше, чем образовательным продуктом. Это сигнал зрелости бизнеса, который осознает: культура поддержки не менее важна. Ведь от того, как мы встречаем ветеранов в коллективах, зависит не только их новая жизнь, но и устойчивость страны в целом", –  рассказывает Инна Захарчук, старший бизнес-партнер по персоналу МХП. 

В целом за три года компания выплатила 2,6 млрд грн зарплаты мобилизованным сотрудникам, поддержала 110 ветеранских бизнесов, 140 социальных инициатив и 35 адаптивных пространств. Вклад МХП в поддержку страны в цифрах — компания является многолетним лидером по уплате налогов в агросекторе. Только за I полугодие 2025 года компания уплатила 4,8 млрд грн налогов. В течение всего 2024 года предприятия МХП уплатили 7,6 млрд гривен налогов, а в период полномасштабного вторжения – 23 млрд гривен.

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
благотворительность
Forbes
ПрАО МХП
Украина