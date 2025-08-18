МХП проводить посівну кампанію під урожай 2026 року

$41.450.00
48.440.00
ukenru
03:44 • 6832 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 24411 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 44925 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 85023 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 136892 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 88303 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 85658 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 67578 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 55222 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 248585 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2м/с
67%
748мм
Популярнi новини
Україна розпочала серійне виробництво ракет "Фламінго" дальністю понад 3 тис. км17 серпня, 21:01 • 27369 перегляди
Літак Condor з понад 270 пасажирами ледь не розбився через загоряння двигуна: здійснено аварійну посадкуPhoto17 серпня, 23:48 • 5808 перегляди
Сенатори США пропонують визнати рф та білорусь спонсорами тероризму через викрадення українських дітей02:03 • 7596 перегляди
Сумщина під атакою дронів: удари завдано по цивільній інфраструктурі02:08 • 12084 перегляди
Україну накриє хмарність та дощі: Де чекати гроз у перший день тижняPhoto04:09 • 11110 перегляди
Публікації
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 85038 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 378103 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 327972 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 331007 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 337253 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дитина
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Донецька область
Луганська область
Реклама
УНН Lite
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 31652 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 27065 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 62743 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 51649 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 119503 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
Truth Social
Fox News
Financial Times

МХП проводить посівну кампанію під урожай 2026 року

Київ • УНН

 • 114 перегляди

МХП розпочав посівну кампанію під урожай 2026 року у Львівській, Вінницькій та Черкаській областях. Компанія збільшила площі під озимий ріпак до 42 тис. га та під озиму пшеницю до 55 тис. га.

МХП проводить посівну кампанію під урожай 2026 року

Розпочали посівні роботи у Львівській, Вінницькій та Черкаській областях.

Сергій Доброгорський, заступник головного виконавчого директора з агробізнесу МХП:

"Вже другий тиждень триває сівба озимого ріпаку. Під цю культуру заплановано 42 тис. га, що на 14 тис. га більше, ніж торік. Збільшення площ зумовлене тим, що у 2024 році через посушливі умови не вдалося засіяти заплановану кількість у оптимальні терміни.

У польових роботах ми застосовуємо сучасну високопродуктивну техніку та технології точного землеробства. Це дозволяє максимально ефективно використовувати ресурси, зменшувати витрати та водночас дбати про довкілля. Такий підхід допомагає нам не лише отримувати стабільні врожаї, а й зміцнювати продовольчу безпеку України".

Після завершення сівби ріпаку в компанії перейдуть до посіву озимої пшениці. Під цю культуру відведено 55 тис. га — на 2 тис. га більше, ніж минулого сезону.

У польових роботах задіяна сучасна високопродуктивна техніка, а технології точного землеробства дозволяють максимально ефективно використовувати ресурси, зменшувати витрати та зберігати довкілля.

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу
Львівська область
Вінницька область
Черкаська область
ПрАТ МХП
Україна