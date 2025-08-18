МХП проводить посівну кампанію під урожай 2026 року
Київ • УНН
МХП розпочав посівну кампанію під урожай 2026 року у Львівській, Вінницькій та Черкаській областях. Компанія збільшила площі під озимий ріпак до 42 тис. га та під озиму пшеницю до 55 тис. га.
Сергій Доброгорський, заступник головного виконавчого директора з агробізнесу МХП:
"Вже другий тиждень триває сівба озимого ріпаку. Під цю культуру заплановано 42 тис. га, що на 14 тис. га більше, ніж торік. Збільшення площ зумовлене тим, що у 2024 році через посушливі умови не вдалося засіяти заплановану кількість у оптимальні терміни.
У польових роботах ми застосовуємо сучасну високопродуктивну техніку та технології точного землеробства. Це дозволяє максимально ефективно використовувати ресурси, зменшувати витрати та водночас дбати про довкілля. Такий підхід допомагає нам не лише отримувати стабільні врожаї, а й зміцнювати продовольчу безпеку України".
Після завершення сівби ріпаку в компанії перейдуть до посіву озимої пшениці. Під цю культуру відведено 55 тис. га — на 2 тис. га більше, ніж минулого сезону.
