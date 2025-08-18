$41.450.00
МХП проводит посевную кампанию под урожай 2026 года

МХП начал посевную кампанию под урожай 2026 года во Львовской, Винницкой и Черкасской областях. Компания увеличила площади под озимый рапс до 42 тыс. га и под озимую пшеницу до 55 тыс. га.

Начались посевные работы во Львовской, Винницкой и Черкасской областях.

Сергей Доброгорский, заместитель главного исполнительного директора по агробизнесу МХП:

"Уже вторую неделю продолжается сев озимого рапса. Под эту культуру запланировано 42 тыс. га, что на 14 тыс. га больше, чем в прошлом году. Увеличение площадей обусловлено тем, что в 2024 году из-за засушливых условий не удалось засеять запланированное количество в оптимальные сроки.

В полевых работах мы применяем современную высокопроизводительную технику и технологии точного земледелия. Это позволяет максимально эффективно использовать ресурсы, уменьшать затраты и одновременно заботиться об окружающей среде. Такой подход помогает нам не только получать стабильные урожаи, но и укреплять продовольственную безопасность Украины".

После завершения сева рапса в компании перейдут к посеву озимой пшеницы. Под эту культуру отведено 55 тыс. га — на 2 тыс. га больше, чем в прошлом сезоне.

В полевых работах задействована современная высокопроизводительная техника, а технологии точного земледелия позволяют максимально эффективно использовать ресурсы, уменьшать затраты и сохранять окружающую среду.

Лилия Подоляк

