МХП передала коледжу на Вінниччині сільськогосподарську техніку для практичного навчання студентів

ukru
12:29 • 61008 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 182720 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 144889 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 148959 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 227184 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 449060 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 343170 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 356366 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 313326 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 225237 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+12°
1.9 м/с
81 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 147310 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 166925 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 138239 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 113979 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 100248 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 182732 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 227193 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 479182 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 615945 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 642426 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 21657 перегляди
"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 33215 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 100248 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 138239 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 166925 перегляди
Актуальне
МХП передала коледжу на Вінниччині сільськогосподарську техніку для практичного навчання студентів

МХП передала коледжу на Вінниччині сільськогосподарську техніку для практичного навчання студентів

Київ • УНН

 • 1602390 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. У рамках співпраці із Вінницьким національним аграрним університетом компанія МХП передала сівалку та трактор Ладижинському фаховому коледжу ВНАУ. Ця техніка буде використовуватися в навчальному та практичному процесі підготовки студентів. Про це повідомили в пресслужбі ПрАТ "Зернопродукт МХП", передає УНН.

Деталі

Трактор Fendt Massey Ferguson обладнаний навігаційною системою "Автопілот". Тому водій, який працює на полі, може менше приділяти уваги управлінню трактором, а більше зосереджуватися на якості роботи навісного обладнання.

Сівалка John Deere 1780 обладнана системою точного висіву "Precision Planting", яка постійно інформує водія (оператора) про процес посіву. Це дає змогу дотримуватися раціональної технології посіву, завдяки чому скорочується термін та повністю ліквідуються просіви.

Заступник голови правління МХП Юрій Мельник зазначає, що сприяння навчанню кваліфікованих кадрів працює і в інтересах самої компанії, адже згодом студенти стають її працівниками.

Цитата

“Ми без вагань беремо до себе студентів, спочатку на практику, згодом – на роботу. Але, звісно, перед тим як молода людина поповнить наші лави, вона має здобути якісну освіту, уміти керувати сучасною технікою. А сформувати практичні вміння й навички без такої техніки, ясна річ, неможливо. Тому ми і вирішили підтримати Ладижинський коледж і зробити їм ось такий подарунок. Щоб бути конкурентно спроможними на ринку праці, студенти мають добре розумітися в сучасній техніці. А для цього вони повинні мати змогу сісти за кермо трактора, проїхатися, виїхати на поле, попрацювати там. Відчути всі переваги своєї професії. Ми – європейська країна, і освіту варто давати дітям європейського зразка. Це інвестиції в майбутнє нашої держави”, - розповів Мельник.

Своєю чергою, Президент ВНАУ Григорій Калетнік додав, що співпраця з МХП дозволяє надавати якісну освіту, під час якої студенти можуть отримувати практичні навички.

“Стенди, плакати та презентації не дадуть того ефекту. Тут можна не тільки посидіти, а й попрацювати на цій техніці. На жаль, з 2014 року освіта недоотримує фінансування на поновлення матеріально-технічної бази. Саме завдяки дружній співпраці з МХП ми маємо гарно обладнані кабінети наочністю, оновлюємо техніку, наші студенти на їхніх підприємствах проходять навчальну практику, згодом отримують перше місце роботи. Працюємо в напряму дуальної освіти. Це дуже суттєва для нас співпраця та підтримка”, - зазначив Калетнік.

Нагадаємо

Раніше за підтримки МХП у Ладижинському коледжі відкрили нову сучасну аудиторію.

Довідка

МХП – міжнародна компанія, що працює у галузях харчової, аграрної та технологічної промисловості з найбільшою часткою ринку готових до приготування та готових до вживання продуктів і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Tesla
$248.65
Brent
$73.69
Bitcoin
$82,488.20
S&P 500
$5,517.50
Газ TTF
$40.21
Золото
$3,146.21
Ethereum
$1,818.34