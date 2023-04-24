МХП передала коледжу на Вінниччині сільськогосподарську техніку для практичного навчання студентів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У рамках співпраці із Вінницьким національним аграрним університетом компанія МХП передала сівалку та трактор Ладижинському фаховому коледжу ВНАУ. Ця техніка буде використовуватися в навчальному та практичному процесі підготовки студентів. Про це повідомили в пресслужбі ПрАТ "Зернопродукт МХП", передає УНН.
Деталі
Трактор Fendt Massey Ferguson обладнаний навігаційною системою "Автопілот". Тому водій, який працює на полі, може менше приділяти уваги управлінню трактором, а більше зосереджуватися на якості роботи навісного обладнання.
Сівалка John Deere 1780 обладнана системою точного висіву "Precision Planting", яка постійно інформує водія (оператора) про процес посіву. Це дає змогу дотримуватися раціональної технології посіву, завдяки чому скорочується термін та повністю ліквідуються просіви.
Заступник голови правління МХП Юрій Мельник зазначає, що сприяння навчанню кваліфікованих кадрів працює і в інтересах самої компанії, адже згодом студенти стають її працівниками.
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“Ми без вагань беремо до себе студентів, спочатку на практику, згодом – на роботу. Але, звісно, перед тим як молода людина поповнить наші лави, вона має здобути якісну освіту, уміти керувати сучасною технікою. А сформувати практичні вміння й навички без такої техніки, ясна річ, неможливо. Тому ми і вирішили підтримати Ладижинський коледж і зробити їм ось такий подарунок. Щоб бути конкурентно спроможними на ринку праці, студенти мають добре розумітися в сучасній техніці. А для цього вони повинні мати змогу сісти за кермо трактора, проїхатися, виїхати на поле, попрацювати там. Відчути всі переваги своєї професії. Ми – європейська країна, і освіту варто давати дітям європейського зразка. Це інвестиції в майбутнє нашої держави”, - розповів Мельник.
Своєю чергою, Президент ВНАУ Григорій Калетнік додав, що співпраця з МХП дозволяє надавати якісну освіту, під час якої студенти можуть отримувати практичні навички.
“Стенди, плакати та презентації не дадуть того ефекту. Тут можна не тільки посидіти, а й попрацювати на цій техніці. На жаль, з 2014 року освіта недоотримує фінансування на поновлення матеріально-технічної бази. Саме завдяки дружній співпраці з МХП ми маємо гарно обладнані кабінети наочністю, оновлюємо техніку, наші студенти на їхніх підприємствах проходять навчальну практику, згодом отримують перше місце роботи. Працюємо в напряму дуальної освіти. Це дуже суттєва для нас співпраця та підтримка”, - зазначив Калетнік.
Нагадаємо
Раніше за підтримки МХП у Ладижинському коледжі відкрили нову сучасну аудиторію.
Довідка
МХП – міжнародна компанія, що працює у галузях харчової, аграрної та технологічної промисловості з найбільшою часткою ринку готових до приготування та готових до вживання продуктів і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.