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МХП передала колледжу в Винницкой области сельскохозяйственную технику для практического обучения студентов

МХП передала колледжу в Винницкой области сельскохозяйственную технику для практического обучения студентов

Киев • УНН

 • 1602388 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В рамках сотрудничества с Винницким национальным аграрным университетом компания МХП передала сеялку и трактор Ладыжинскому профессиональному колледжу ВНАУ. Эта техника будет использоваться в учебном и практическом процессе подготовки студентов. Об этом сообщили в пресс-службе ЧАО "Зернопродукт МХП", передает УНН.

Детали

Трактор Fendt Massey Ferguson оборудован навигационной системой "Автопилот". Поэтому водитель, работающий на поле, может меньше уделять внимания управлению трактором, а больше сосредотачиваться на качестве работы навесного оборудования.

Сеялка John Deere 1780 оборудована системой точного высева "Precision Planting", которая постоянно информирует водителя (оператора) о процессе посева. Это позволяет придерживаться рациональной технологии посева, благодаря чему сокращается срок и полностью ликвидируются просевы.

Заместитель председателя правления МХП Юрий Мельник отмечает, что содействие обучению квалифицированных кадров работает и в интересах самой компании, ведь впоследствии студенты становятся ее работниками.

Цитата

“Мы без колебаний берем к себе студентов, сначала на практику, потом – на работу. Но, конечно, перед тем как молодой человек пополнит наши ряды, он должен получить качественное образование, уметь управлять современной техникой. А сформировать практические умения и навыки без такой техники, конечно, невозможно. Поэтому мы и решили поддержать Ладыжинский колледж и сделать им вот такой подарок. Чтобы быть конкурентно способными на рынке труда, студенты должны хорошо разбираться в современной технике. А для этого они должны иметь возможность сесть за руль трактора, проехаться, выехать на поле, поработать там. Почувствовать все преимущества своей профессии. Мы – европейская страна, и образование стоит давать детям европейского образца. Это инвестиции в будущее нашего государства”, - рассказал Мельник.

В свою очередь, Президент ВНАУ Григорий Калетник добавил, что сотрудничество с МХП позволяет предоставлять качественное образование, во время которого студенты могут получать практические навыки.

“Стенды, плакаты и презентации не дадут того эффекта. Здесь можно не только посидеть, но и поработать на этой технике. К сожалению, с 2014 года образование недополучает финансирование на обновление материально-технической базы. Именно благодаря дружескому сотрудничеству с МХП мы имеем хорошо оборудованные кабинеты наглядностью, обновляем технику, наши студенты на их предприятиях проходят учебную практику, впоследствии получают первое место работы. Работаем в направлении дуального образования. Это очень существенное для нас сотрудничество и поддержка”, - отметил Калетник.

Напомним

Ранее при поддержке МХП в Ладыжинском колледже открыли новую современную аудиторию.

Справка

МХП – международная компания, работающая в отраслях пищевой, аграрной и технологической промышленности с наибольшей долей рынка готовых к приготовлению и готовых к употреблению продуктов и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.

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