Міжнародний день головоломки та Всесвітній день рок-н-ролу: що ще відзначають 13 липня

Сьогодні, 13 липня, відзначається Міжнародний день головоломки та Всесвітній день рок-н-ролу. Також християни відзначають день Сострадання Пресвятої Богородиці та вшановують святого преподобного Стефана Савваїта, пише УНН.

Міжнародний день головоломки

У цей день вшановують такий оригінальний винахід, як кубик Рубіка. Це тривимірна головоломка, яку в 1974 році винайшов угорський скульптор і професор архітектури Ерно Рубік. Цей день не лише про створення цієї геніальної головоломки, це також свято радості вирішення проблем і духу інтелектуального виклику, який втілюють у собі будь-які головоломки.

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Всесвітній день рок-н-ролу

Рок-н-рол було створено для любителів драйву, запальних танців, експресії й гучних компаній. Зародившись у Сполучених Штатах в середині минулого століття, ця музика швидко поширилася на весь світ, і для багатьох своїх прихильників стала способом життя, самовираження та соціального протесту. Протягом семи десятилітньої історії рок-н-ролу в ньому з’явилося чимало яскравих кумирів та нових напрямків.

Міжнародний день гірських порід

Цей день є даниною поваги геологічним породам. Він покликаний сприяти глобальному розумінню фундаментальної ролі гірських порід, які охоплюють три категорії: магматичні, осадові та метаморфічні. Міжнародний день гірських порід та геологія, яка вивчає гірські породи, пропонують дізнатися про ці захоплюючі природні структури, які роблять значний внесок у життя нашої планети та усього людства.

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День музики в перукарнях

Подію було започатковано у 2005 році. Дата святкування обрана на честь дати впровадження музичного супроводу під час перукарської роботи. Це сталося у 1945 році у США. Тоді американка Една Мей Андерсон організувала жіночий гурт та рух заради розвитку музики в перукарнях.

День рибалки в Україні

Метою Дня рибалки є привернення уваги суспільства до робітників рибного господарства. Він є даниною поваги цим трударям за їхню старанну діяльність, а також підвищення зацікавленості до професійних рибацьких спілок.

Сострадання Пресвятої Богородиці; святого преподобного Стефана Савваїта

У суботу після свята Христа Чоловіколюбця християни відзначають свято Співстраждання Матері Божої. Діва Марія від самого моменту зачаття і до розп’яття Ісуса Христа завджи тихо була присутня та надавала Йому Cвою материнську підтримку і любов. Богородиця без нарікання, без розголосу брала участь у всіх подіях земного життя Божого Сина, підтримувала Його на нелегкій хресній дорозі.

Преподобний Стефан Саваїт народився в 725 році. Десятирічним хлопцем вступив до Лаври святого Сави Освяченого і все життя провів у цій обителі. Він зціляв хворих, виганяв бісів, знав думки всіх, хто приходив до нього за порадою. Задовго до смерті у 794 році точно знав дату своєї кончини.

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