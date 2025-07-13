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Международный день головоломки и Всемирный день рок-н-ролла: что еще отмечают 13 июля

Киев • УНН

 • 54 просмотра

13 июля отмечаются Международный день головоломки, Всемирный день рок-н-ролла, Международный день горных пород, День музыки в парикмахерских и День рыбака в Украине. Христиане чтят Сострадание Пресвятой Богородицы и святого преподобного Стефана Савваита.

Международный день головоломки и Всемирный день рок-н-ролла: что еще отмечают 13 июля

Сегодня, 13 июля, отмечается Международный день головоломки и Всемирный день рок-н-ролла. Также христиане отмечают день Сострадания Пресвятой Богородицы и чтят святого преподобного Стефана Савваита, пишет УНН.

Международный день головоломки

В этот день чествуют такое оригинальное изобретение, как кубик Рубика. Это трехмерная головоломка, которую в 1974 году изобрел венгерский скульптор и профессор архитектуры Эрно Рубик. Этот день не только о создании этой гениальной головоломки, это также праздник радости решения проблем и духа интеллектуального вызова, который воплощают в себе любые головоломки.

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Всемирный день рок-н-ролла

Рок-н-ролл был создан для любителей драйва, зажигательных танцев, экспрессии и шумных компаний. Зародившись в Соединенных Штатах в середине прошлого века, эта музыка быстро распространилась по всему миру, и для многих своих поклонников стала образом жизни, самовыражения и социального протеста. В течение семи десятилетней истории рок-н-ролла в нем появилось немало ярких кумиров и новых направлений.

Международный день горных пород

Этот день является данью уважения геологическим породам. Он призван способствовать глобальному пониманию фундаментальной роли горных пород, которые охватывают три категории: магматические, осадочные и метаморфические. Международный день горных пород и геология, которая изучает горные породы, предлагают узнать об этих захватывающих природных структурах, которые вносят значительный вклад в жизнь нашей планеты и всего человечества.

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День музыки в парикмахерских

Событие было начато в 2005 году. Дата празднования выбрана в честь даты внедрения музыкального сопровождения во время парикмахерской работы. Это произошло в 1945 году в США. Тогда американка Эдна Мэй Андерсон организовала женскую группу и движение ради развития музыки в парикмахерских.

День рыбака в Украине

Целью Дня рыбака является привлечение внимания общества к работникам рыбного хозяйства. Он является данью уважения этим труженикам за их усердную деятельность, а также повышение заинтересованности к профессиональным рыбацким союзам.

Сострадание Пресвятой Богородицы; святого преподобного Стефана Савваита

В субботу после праздника Христа Человеколюбца христиане отмечают праздник Сострадания Матери Божией. Дева Мария с самого момента зачатия и до распятия Иисуса Христа всегда тихо присутствовала и оказывала Ему Свою материнскую поддержку и любовь. Богородица без ропота, без огласки участвовала во всех событиях земной жизни Божьего Сына, поддерживала Его на нелегком крестном пути.

Преподобный Стефан Савваит родился в 725 году. Десятилетним мальчиком вступил в Лавру святого Саввы Освященного и всю жизнь провел в этой обители. Он исцелял больных, изгонял бесов, знал мысли всех, кто приходил к нему за советом. Задолго до смерти в 794 году точно знал дату своей кончины.

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Павел Зинченко

Павел Зинченко

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