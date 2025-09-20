Міжнародний день червоної панди та День хірурга: що ще відзначають 20 вересня

$41.250.05
48.780.01
ukenru
19 вересня, 18:48 • 12075 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 21818 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 20074 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 24620 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 37957 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 25476 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 32914 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 38572 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 45462 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 61145 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярнi новини
У кремлі заявили, що Трамп "досить емоційно" ставиться до теми війни в Україні19 вересня, 17:55 • 3334 перегляди
Окупанти відправляють поранених бійців виявляти позиції ЗСУ: "відмовникам" погрожують розстрілами19 вересня, 18:46 • 4560 перегляди
Пережила Голокост: у США у будинку для літніх вбили 89-річну українкуPhoto19 вересня, 19:12 • 11281 перегляди
Автобус з хасидами потрапив у ДТП на трасі Київ-Одеса - соцмережі Video19 вересня, 20:05 • 5766 перегляди
Ситуація в Козачій Лопані на Харківщині критична: росіяни мінують селище та блокують евакуацію - МВА23:05 • 6702 перегляди
Публікації
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 24009 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 37948 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 32913 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 61145 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 66793 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кіт Келлог
Олександр Сирський
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Естонія
Білий дім
Польща
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 24611 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 24009 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 14540 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 17992 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 20515 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II
E-6 Mercury
Детонатор

Міжнародний день червоної панди та День хірурга: що ще відзначають 20 вересня

Київ • УНН

 • 42 перегляди

20 вересня відзначають Міжнародний день червоної панди, Всесвітній день гінекологічної онкології, День фармацевтичного працівника України, Всесвітній день соку та День хірурга. Також цього дня вшановують пам'ять святих мучеників Михайла Чернігівського та його боярина Федора.

Міжнародний день червоної панди та День хірурга: що ще відзначають 20 вересня

Сьогодні, 20 вересня, відзначають Міжнародний день червоної панди та День хірурга, покликаний віддати шану людям, які щодня борються за людське життя, особливо під час війни, пише УНН.

Міжнародний день червоної панди

Міжнародний день червоної панди щороку відзначають у третю суботу вересня. Його мета - привернути увагу до збереження цих тварин, які перебувають під загрозою зникнення. Сьогодні ці тварини потерпають від знищення природних місць проживання, браконьєрства та інших загроз, пов’язаних із діяльністю людини.

Ініціатива була започаткована у 2010 році організацією Red Panda Network. У цей день зоопарки, екологічні організації та навчальні заклади у різних країнах світу проводять освітні кампанії та збір коштів на захист червоної панди, заохочуючи людей долучатися до збереження цього виду.

У квартирі посеред Києва два роки жив дикий вовк07.06.25, 18:43 • 10311 переглядiв

Всесвітній день гінекологічної онкології

20 вересня відзначається Всесвітній день обізнаності про онкогінекологію. Ініціатива заснована у 2019 році, щоб нагадати жінкам, що турбота про власне здоров’я може врятувати життя.

Щороку діагностують понад 1 млн випадків раку шийки матки, яєчників, ендометрію, піхви та вульви. Проблема в тому, що більшість випадків виявляють надто пізно. Тому потрібно уважно ставитися до появи симптомів, аби вчасно відреагувати, адже раннє значно підвищує шанси на успішне лікування.

До тривожних симптомів, як правило відносять: нерегулярні кровотечі, біль у животі чи тазі, незвичні виділення, здуття, різка втрата ваги, постійна втома.

День фармацевтичного працівника України

День фармацевта в Україні відзначають щороку у третю суботу вересня. Свято було встановлене Указом Президента у 1999 році й об’єднує понад 350 тисяч працівників галузі по всьому світу.

Фармацевти й провізори допомагають підібрати безпечні ліки, радять аналоги, контролюють якість препаратів і роблять лікування ефективним. У професійне свято зазвичай влаштовують урочистості, презентації нових препаратів, акції в аптеках та безкоштовні діагностичні заходи.

Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12.09.25, 20:22 • 79239 переглядiв

Всесвітній день соку

У 2010 році Міжнародна асоціація IFU започаткувала Всесвітній день соку, аби популяризувати фруктові напої та здоровий спосіб життя. Першими ініціативу підтримали Туреччина, Іспанія та Польща. В Україні свято відзначають у третю суботу вересня і цього року воно припадає на 20 число. Символом обрали екзотичний фрукт, розділений на три частини, що уособлює різноманіття соків світу.

Перше святкування в Києві стало рекордним. Компанії "Тетра Пак" та "Сандора" провели безкоштовну акцію на Майдані Незалежності, під час якої відвідувачі випили 18 877 склянок соку, встановивши рекорд.

Зараз в цей день деякі ресторани, кав’ярні та піцерії проводять акції, коли кожен може отримати склянку або пакет улюбленого соку в подарунок до основного замовлення.

День хірурга

Третя субота вересня в Україні присвячена людям однієї з найважливіших і найскладніших професій - хірургам. Це лікарі, які щодня повертають пацієнтів до життя.

Перша зафіксована згадка про хірургічні втручання сягає VI століття нашої ери, коли операції виконували цирульники. Ті втручання були елементарними, але водночас украй болісними - пацієнтів доводилося жорстко утримувати, адже про знеболення тоді ще не знали. Ситуація кардинально змінилася у XIX столітті з появою анестезії. Саме цей прорив став відправною точкою для стрімкого розвитку сучасної хірургії.

Сьогодні завдяки високим технологіям хірурги здійснюють найскладніші втручання - від операцій на головному мозку та очах до трансплантації органів і тканин. Їхня робота вимагає не лише професійної майстерності, але й величезної мужності, адже від кожного руху залежить чиєсь життя.

День святих мучеників Михайла Чернігівського та його боярина Федора

20 вересня згадують князя Михайла Всеволодовича Чернігівського та його вірного боярина Федора, які у 1246 році прийняли мученицьку смерть у ставці хана Батия. Вони відмовилися пройти язичницькі обряди, залишившись вірними Христу та своїй вірі.

Канонізовані вони були вже у XIII столітті, а культ поширився по всій Русі. Поклоніння їхнім мощам стало невід’ємною частиною церковної традиції.

Папа Лев XIV призупиняє реформи у Католицькій Церкві - ЗМІ18.09.25, 11:09 • 3310 переглядiв

Альона Уткіна

Суспільство
благодійність
Україна