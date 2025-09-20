Міжнародний день червоної панди та День хірурга: що ще відзначають 20 вересня

Сьогодні, 20 вересня, відзначають Міжнародний день червоної панди та День хірурга, покликаний віддати шану людям, які щодня борються за людське життя, особливо під час війни, пише УНН.

Міжнародний день червоної панди

Міжнародний день червоної панди щороку відзначають у третю суботу вересня. Його мета - привернути увагу до збереження цих тварин, які перебувають під загрозою зникнення. Сьогодні ці тварини потерпають від знищення природних місць проживання, браконьєрства та інших загроз, пов’язаних із діяльністю людини.

Ініціатива була започаткована у 2010 році організацією Red Panda Network. У цей день зоопарки, екологічні організації та навчальні заклади у різних країнах світу проводять освітні кампанії та збір коштів на захист червоної панди, заохочуючи людей долучатися до збереження цього виду.

Всесвітній день гінекологічної онкології

20 вересня відзначається Всесвітній день обізнаності про онкогінекологію. Ініціатива заснована у 2019 році, щоб нагадати жінкам, що турбота про власне здоров’я може врятувати життя.

Щороку діагностують понад 1 млн випадків раку шийки матки, яєчників, ендометрію, піхви та вульви. Проблема в тому, що більшість випадків виявляють надто пізно. Тому потрібно уважно ставитися до появи симптомів, аби вчасно відреагувати, адже раннє значно підвищує шанси на успішне лікування.

До тривожних симптомів, як правило відносять: нерегулярні кровотечі, біль у животі чи тазі, незвичні виділення, здуття, різка втрата ваги, постійна втома.

День фармацевтичного працівника України

День фармацевта в Україні відзначають щороку у третю суботу вересня. Свято було встановлене Указом Президента у 1999 році й об’єднує понад 350 тисяч працівників галузі по всьому світу.

Фармацевти й провізори допомагають підібрати безпечні ліки, радять аналоги, контролюють якість препаратів і роблять лікування ефективним. У професійне свято зазвичай влаштовують урочистості, презентації нових препаратів, акції в аптеках та безкоштовні діагностичні заходи.

Всесвітній день соку

У 2010 році Міжнародна асоціація IFU започаткувала Всесвітній день соку, аби популяризувати фруктові напої та здоровий спосіб життя. Першими ініціативу підтримали Туреччина, Іспанія та Польща. В Україні свято відзначають у третю суботу вересня і цього року воно припадає на 20 число. Символом обрали екзотичний фрукт, розділений на три частини, що уособлює різноманіття соків світу.

Перше святкування в Києві стало рекордним. Компанії "Тетра Пак" та "Сандора" провели безкоштовну акцію на Майдані Незалежності, під час якої відвідувачі випили 18 877 склянок соку, встановивши рекорд.

Зараз в цей день деякі ресторани, кав’ярні та піцерії проводять акції, коли кожен може отримати склянку або пакет улюбленого соку в подарунок до основного замовлення.

День хірурга

Третя субота вересня в Україні присвячена людям однієї з найважливіших і найскладніших професій - хірургам. Це лікарі, які щодня повертають пацієнтів до життя.

Перша зафіксована згадка про хірургічні втручання сягає VI століття нашої ери, коли операції виконували цирульники. Ті втручання були елементарними, але водночас украй болісними - пацієнтів доводилося жорстко утримувати, адже про знеболення тоді ще не знали. Ситуація кардинально змінилася у XIX столітті з появою анестезії. Саме цей прорив став відправною точкою для стрімкого розвитку сучасної хірургії.

Сьогодні завдяки високим технологіям хірурги здійснюють найскладніші втручання - від операцій на головному мозку та очах до трансплантації органів і тканин. Їхня робота вимагає не лише професійної майстерності, але й величезної мужності, адже від кожного руху залежить чиєсь життя.

День святих мучеників Михайла Чернігівського та його боярина Федора

20 вересня згадують князя Михайла Всеволодовича Чернігівського та його вірного боярина Федора, які у 1246 році прийняли мученицьку смерть у ставці хана Батия. Вони відмовилися пройти язичницькі обряди, залишившись вірними Христу та своїй вірі.

Канонізовані вони були вже у XIII столітті, а культ поширився по всій Русі. Поклоніння їхнім мощам стало невід’ємною частиною церковної традиції.

