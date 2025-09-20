Международный день красной панды и День хирурга: что еще отмечают 20 сентября

Сегодня, 20 сентября, отмечают Международный день красной панды и День хирурга, призванный отдать дань уважения людям, которые ежедневно борются за человеческую жизнь, особенно во время войны, пишет УНН.

Международный день красной панды

Международный день красной панды ежегодно отмечают в третью субботу сентября. Его цель - привлечь внимание к сохранению этих животных, находящихся под угрозой исчезновения. Сегодня эти животные страдают от уничтожения естественных мест обитания, браконьерства и других угроз, связанных с деятельностью человека.

Инициатива была начата в 2010 году организацией Red Panda Network. В этот день зоопарки, экологические организации и учебные заведения в разных странах мира проводят образовательные кампании и сбор средств на защиту красной панды, поощряя людей присоединяться к сохранению этого вида.

Всемирный день гинекологической онкологии

20 сентября отмечается Всемирный день осведомленности об онкогинекологии. Инициатива основана в 2019 году, чтобы напомнить женщинам, что забота о собственном здоровье может спасти жизнь.

Ежегодно диагностируют более 1 млн случаев рака шейки матки, яичников, эндометрия, влагалища и вульвы. Проблема в том, что большинство случаев выявляют слишком поздно. Поэтому нужно внимательно относиться к появлению симптомов, чтобы вовремя отреагировать, ведь раннее значительно повышает шансы на успешное лечение.

К тревожным симптомам, как правило, относят: нерегулярные кровотечения, боль в животе или тазу, необычные выделения, вздутие, резкая потеря веса, постоянная усталость.

День фармацевтического работника Украины

День фармацевта в Украине отмечают ежегодно в третью субботу сентября. Праздник был установлен Указом Президента в 1999 году и объединяет более 350 тысяч работников отрасли по всему миру.

Фармацевты и провизоры помогают подобрать безопасные лекарства, советуют аналоги, контролируют качество препаратов и делают лечение эффективным. В профессиональный праздник обычно устраивают торжества, презентации новых препаратов, акции в аптеках и бесплатные диагностические мероприятия.

Всемирный день сока

В 2010 году Международная ассоциация IFU учредила Всемирный день сока, чтобы популяризировать фруктовые напитки и здоровый образ жизни. Первыми инициативу поддержали Турция, Испания и Польша. В Украине праздник отмечают в третью субботу сентября и в этом году он приходится на 20 число. Символом выбрали экзотический фрукт, разделенный на три части, что олицетворяет многообразие соков мира.

Первое празднование в Киеве стало рекордным. Компании "Тетра Пак" и "Сандора" провели бесплатную акцию на Майдане Независимости, во время которой посетители выпили 18 877 стаканов сока, установив рекорд.

Сейчас в этот день некоторые рестораны, кафе и пиццерии проводят акции, когда каждый может получить стакан или пакет любимого сока в подарок к основному заказу.

День хирурга

Третья суббота сентября в Украине посвящена людям одной из важнейших и сложнейших профессий - хирургам. Это врачи, которые ежедневно возвращают пациентов к жизни.

Первое зафиксированное упоминание о хирургических вмешательствах относится к VI веку нашей эры, когда операции выполняли цирюльники. Те вмешательства были элементарными, но в то же время крайне болезненными - пациентов приходилось жестко удерживать, ведь об обезболивании тогда еще не знали. Ситуация кардинально изменилась в XIX веке с появлением анестезии. Именно этот прорыв стал отправной точкой для стремительного развития современной хирургии.

Сегодня благодаря высоким технологиям хирурги осуществляют сложнейшие вмешательства - от операций на головном мозге и глазах до трансплантации органов и тканей. Их работа требует не только профессионального мастерства, но и огромного мужества, ведь от каждого движения зависит чья-то жизнь.

День святых мучеников Михаила Черниговского и его боярина Федора

20 сентября вспоминают князя Михаила Всеволодовича Черниговского и его верного боярина Федора, которые в 1246 году приняли мученическую смерть в ставке хана Батыя. Они отказались пройти языческие обряды, оставшись верными Христу и своей вере.

Канонизированы они были уже в XIII веке, а культ распространился по всей Руси. Поклонение их мощам стало неотъемлемой частью церковной традиции.

