В квартире посреди Киева два года жил дикий волк
Киев • УНН
В Киеве спасли дикого волка Одина, который два года жил в квартире. Из-за плохого состояния здоровья животное передали в приют WHITE ROCK Bear Shelter.
В столичной квартире два года жил дикий волк. Из-за плохого состояния животного владельцы передали его в приют для диких животных WHITE ROCK Bear Shelter, передает УНН.
Детали
Известно, что владельцы приобрели волка через интернет и два года он провел в квартире посреди Киева.
Приветствуйте Одина! У нас новый житель. Ему два года. Происхождение неизвестно. Маленького волчонка с рахитом продали через интернет и два года он провел в квартире посреди Киева. Как следствие у него металлическая пластина в лапе (после перелома костей), плохое состояние здоровья, особенно желудка и кишечника. Но он невероятный и мы счастливы, что владельцы поняли ошибку и нашли для волка прекрасное место
Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция27.05.25, 16:16 • 241509 просмотров