В квартире посреди Киева два года жил дикий волк

В столичной квартире два года жил дикий волк. Из-за плохого состояния животного владельцы передали его в приют для диких животных WHITE ROCK Bear Shelter, передает УНН.

Детали

Известно, что владельцы приобрели волка через интернет и два года он провел в квартире посреди Киева.

Приветствуйте Одина! У нас новый житель. Ему два года. Происхождение неизвестно. Маленького волчонка с рахитом продали через интернет и два года он провел в квартире посреди Киева. Как следствие у него металлическая пластина в лапе (после перелома костей), плохое состояние здоровья, особенно желудка и кишечника. Но он невероятный и мы счастливы, что владельцы поняли ошибку и нашли для волка прекрасное место - говорится в заметке.

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