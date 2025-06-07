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В квартире посреди Киева два года жил дикий волк

Киев • УНН

 • 170 просмотра

В Киеве спасли дикого волка Одина, который два года жил в квартире. Из-за плохого состояния здоровья животное передали в приют WHITE ROCK Bear Shelter.

В квартире посреди Киева два года жил дикий волк

В столичной квартире два года жил дикий волк. Из-за плохого состояния животного владельцы передали его в приют для диких животных  WHITE ROCK Bear Shelter, передает УНН.

Детали

Известно, что владельцы приобрели волка через интернет и два года он провел в квартире посреди Киева.

Приветствуйте Одина! У нас новый житель. Ему два года. Происхождение неизвестно. Маленького волчонка с рахитом продали через интернет и два года он провел в квартире посреди Киева. Как следствие у него металлическая пластина в лапе (после перелома костей), плохое состояние здоровья, особенно желудка и кишечника. Но он невероятный и мы счастливы, что владельцы поняли ошибку и нашли для волка прекрасное место 

- говорится в заметке.

Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция27.05.25, 16:16 • 241509 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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