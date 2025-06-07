У квартирі посеред Києва два роки жив дикий вовк
Київ • УНН
У Києві врятували дикого вовка Одіна, який два роки жив у квартирі. Через поганий стан здоров’я тварину передали до притулку WHITE ROCK Bear Shelter.
У столичній квартирі два роки жив дикий вовк. Через поганий стан тварини власники передали його до притулку для диких тварин WHITE ROCK Bear Shelter, передає УНН.
Деталі
Відомо, що власники придбали вовка через інтернет і два роки він провів в квартирі посеред Києва.
Вітайте Одіна! В нас новий житель. Йому два роки. Походження невідоме. Маленьке вовченя з рахітом продали через інтернет і два роки він провів в квартирі посеред Києва. Як наслідок в нього металева пластина в лапі (після переламу кісток), поганий стан здоров’я, особливо шлунку та кишківника. Але він неймовірний і ми щасливі, що власники зрозуміли помилку і знайшли для вовка чудове місце
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