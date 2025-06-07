У квартирі посеред Києва два роки жив дикий вовк

У столичній квартирі два роки жив дикий вовк. Через поганий стан тварини власники передали його до притулку для диких тварин WHITE ROCK Bear Shelter, передає УНН.

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Відомо, що власники придбали вовка через інтернет і два роки він провів в квартирі посеред Києва.

Вітайте Одіна! В нас новий житель. Йому два роки. Походження невідоме. Маленьке вовченя з рахітом продали через інтернет і два роки він провів в квартирі посеред Києва. Як наслідок в нього металева пластина в лапі (після переламу кісток), поганий стан здоров’я, особливо шлунку та кишківника. Але він неймовірний і ми щасливі, що власники зрозуміли помилку і знайшли для вовка чудове місце - йдеться у дописі.

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