Міжнародний день бойскаутів та засновників скаутингу. Що ще можна відзначити 22 лютого

Сьогодні, 22 лютого, усі причетні до скаутського руху в багатьох країнах світу долучаються до Міжнародного дня бойскаутів та Дня засновників скаутингу, пише УНН.

Засновником скаутського руху, який швидко став неймовірно популярним у багатьох країнах світу, був британський полковник Роберт Баден-Павелл.

Під час англо-бурської війни наприкінці ХІХ століття в Африці Баден-Павелл командував гарнізоном фортеці, яку оточив ворог.

В якійсь момент він вирішив відправляти у розвідку підлітків. Попри вік, юні розвідники проявили себе з найкращої сторони: були організованими й дисциплінованими, а їхня діяльність допомогла фортеці вистояти до приходу підкріплення. Деяких з них було навіть відзначено бойовими нагородами.

Повернувшись до Великої Британії, у 1908 році Баден-Павелл почав організовувати перші скаутські табори та видав книжку "Розвідка для хлопчиків". Допомагала йому у всіх його починаннях дружина – Олав Баден-Павелл. Вона, як і її чоловік народилася 22 лютого, тому не дивно, що для святкування обрали саме цю дату.

Дівочий скаутьський рух був започаткований у 1910 році. Його розвитком опікувалася сестра полковника Агнес Баден-Павелл.

В Україні скаутинг почав набувати популярності в 1911 році. Українських скаутів назвали пластунами – як колись козаків Запорізької Січі, що займалися розвідкою.

В 1912 році львівські пластуни вперше склали присягу, а в 1913 році було створено Організаційний Пластовий комітет. Українські скаути-пластуни в роки визвольних змагань 1917-22 рр. приймали активну участь у встановлення та підтримці влади за Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.

За срср скаутський рух в Україні був заборонений, і почав відроджуватися на початку 90-х років.

Також сьогодні відзначається День однозадачності.

В сучасному світі домінує багатозадачність, коли людину спонукають одночасно займатися декількома завданнями.

Однозадачність, на відміну від багатозадачності, передбачає зосередження на одному завданні виключно до його завершення. Цей метод не лише забезпечує вищу якість результатів, але й зберігає розумову енергію.

Численні дослідження показали, що люди, які займаються однозадачністю, більш ефективні і виконують роботу більш високої якості, ніж ті, хто працює в режимі багатозадачності. Однозадачність дозволяє глибше сконцентруватися, сприяє розвитку креативності та здатності вирішувати проблеми.

Ще 22 лютого можна долучитися до заходів з нагоди Всесвітнього дня енцефаліту – запалення головного мозку.

За причиною виникнення енцефаліт буває вірусним, мікробним, алергічним, токсичним та інфекційно-алергічним. Також розрізняють первинний і вторинний види енцефаліту. Тяжкий перебіг хвороби часто завержується смертю.

Щорічно на різні види енцефаліту у світі хворіють близько 500 тисяч людей.

З 1990 року у багатьох країнах світу відбуваються рзноманітні заходи з нагоди Міжнародного дня підтримки жертв злочинів.

Мета події - привернення уваги суспільства та влади до проблеми захисту постраждалих, допомоги в соціальній реабілітації, морального й грошового відшкодування, необхідної психологічної та фізичної підтримки.

За церковним календарем сьогодні день пам’яті мучеників Апамейських, Маврикія і 70 святих.

Марврикій був римським воєначальником в Апамеї і таємно прийняв християнство. Коли про це дізнався імператор, то наказав вбити сина воєначальника. Самого Маврикія довго катували, а потім відрубали йому голову. Разом з ним стратили і 70 його послідовників.

Іменини 22 лютого святкують Максим, Петро, Михайло Анфіса.