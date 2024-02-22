Международный день бойскаутов и основателей скаутинга. Что еще можно отметить 22 февраля
Киев • УНН
Сегодня, 22 февраля, все причастные к скаутскому движению во многих странах мира приобщаются к Международному дню бойскаутов и Дню основателей скаутинга. Основателем скаутского движения, которое быстро стало невероятно популярным во многих странах мира, был британский полковник Роберт Баден-Пауэлл.
Сегодня, 22 февраля, все причастные к скаутскому движению во многих странах мира приобщаются к Международному дню бойскаутов и Дню основателей скаутинга, пишет УНН.
Основателем скаутского движения, которое быстро стало невероятно популярным во многих странах мира, был британский полковник Роберт Баден-Пауэлл.
Во время англо-бурской войны в конце XIX века в Африке Баден-Павелл командовал гарнизоном крепости, которую окружил враг.
В какой-то момент он решил отправлять в разведку подростков. Несмотря на возраст, юные разведчики проявили себя с лучшей стороны: были организованными и дисциплинированными, а их деятельность помогла крепости выстоять до прихода подкрепления. Некоторые из них были даже отмечены боевыми наградами.
Вернувшись в Великобританию, в 1908 году Баден-Пауэлл начал организовывать первые скаутские лагеря и издал книгу "Разведка для мальчиков". Помогала ему во всех его начинаниях жена - Олав Баден-Пауэлл. Она, как и ее муж родилась 22 февраля, поэтому неудивительно, что для празднования выбрали именно эту дату.
Девичье скаутское движение было основано в 1910 году. Его развитием занималась сестра полковника Агнес Баден-Павелл.
В Украине скаутинг начал приобретать популярность в 1911 году. Украинских скаутов назвали пластунами - как когда-то казаков Запорожской Сечи, занимавшихся разведкой.
В 1912 году львовские пластуны впервые приняли присягу, а в 1913 году был создан Организационный Пластовый комитет. Украинские скауты-пластуны в годы освободительной борьбы 1917-22 гг. принимали активное участие в установлении и поддержке власти Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.
При СССР скаутское движение в Украине было запрещено, и начало возрождаться в начале 90-х годов.
Также сегодня отмечается День однозадачности.
В современном мире доминирует многозадачность, когда человека побуждают одновременно заниматься несколькими задачами.
Однозадачность, в отличие от многозадачности, предполагает сосредоточение на одной задаче исключительно до ее завершения. Этот метод не только обеспечивает более высокое качество результатов, но и сохраняет умственную энергию.
Многочисленные исследования показали, что люди, которые занимаются однозадачностью, более эффективны и выполняют работу более высокого качества, чем те, кто работает в режиме многозадачности. Однозадачность позволяет глубже сконцентрироваться, способствует развитию креативности и способности решать проблемы.
Еще 22 февраля можно присоединиться к мероприятиям по случаю Всемирного дня энцефалита - воспаления головного мозга.
По причине возникновения энцефалит бывает вирусным, микробным, аллергическим, токсическим и инфекционно-аллергическим. Также различают первичный и вторичный виды энцефалита. Тяжелое течение болезни часто завершается смертью.
Ежегодно различными видами энцефалита в мире болеют около 500 тысяч человек.
С 1990 года во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Международного дня поддержки жертв преступлений.
Цель события - привлечение внимания общества и власти к проблеме защиты пострадавших, помощи в социальной реабилитации, морального и денежного возмещения, необходимой психологической и физической поддержки.
По церковному календарю сегодня день памяти мучеников Апамейских, Маврикия и 70 святых.
Марврикий был римским военачальником в Апамее и тайно принял христианство. Когда об этом узнал император, то приказал убить сына военачальника. Самого Маврикия долго пытали, а затем отрубили ему голову. Вместе с ним казнили и 70 его последователей.
Именины 22 февраля празднуют Максим, Петр, Михаил Анфиса.
Международный день бойскаутов и основателей скаутинга. Что еще можно отметить 22 февраля
Сегодня, 22 февраля, все причастные к скаутскому движению во многих странах мира приобщаются к Международному дню бойскаутов и Дню основателей скаутинга. Основателем скаутского движения, которое быстро стало невероятно популярным во многих странах мира, был британский полковник Роберт Баден-Пауэлл.
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