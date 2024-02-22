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Международный день бойскаутов и основателей скаутинга. Что еще можно отметить 22 февраля

Международный день бойскаутов и основателей скаутинга. Что еще можно отметить 22 февраля

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 04:09  •  1988 просмотра

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Сегодня, 22 февраля, все причастные к скаутскому движению во многих странах мира приобщаются к Международному дню бойскаутов и Дню основателей скаутинга. Основателем скаутского движения, которое быстро стало невероятно популярным во многих странах мира, был британский полковник Роберт Баден-Пауэлл.

Сегодня, 22 февраля, все причастные к скаутскому движению во многих странах мира приобщаются к Международному дню бойскаутов и Дню основателей скаутинга, пишет УНН.

Основателем скаутского движения, которое быстро стало невероятно популярным во многих странах мира, был британский полковник Роберт Баден-Пауэлл.

Во время англо-бурской войны в конце XIX века в Африке Баден-Павелл командовал гарнизоном крепости, которую окружил враг.

В какой-то момент он решил отправлять в разведку подростков. Несмотря на возраст, юные разведчики проявили себя с лучшей стороны: были организованными и дисциплинированными, а их деятельность помогла крепости выстоять до прихода подкрепления.  Некоторые из них были даже отмечены боевыми наградами. 

Вернувшись в Великобританию, в 1908 году Баден-Пауэлл начал организовывать первые скаутские лагеря и издал книгу "Разведка для мальчиков". Помогала ему во всех его начинаниях жена - Олав Баден-Пауэлл. Она, как и ее муж родилась 22 февраля, поэтому неудивительно, что для празднования выбрали именно эту дату.

Девичье скаутское движение было основано в 1910 году. Его развитием занималась сестра полковника Агнес Баден-Павелл.

В Украине скаутинг начал приобретать популярность в 1911 году. Украинских скаутов назвали пластунами - как когда-то казаков Запорожской Сечи, занимавшихся разведкой.

В 1912 году львовские пластуны впервые приняли присягу, а в 1913 году был создан Организационный Пластовый комитет. Украинские скауты-пластуны в годы освободительной борьбы 1917-22 гг. принимали активное участие в установлении и поддержке власти Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

При СССР скаутское движение в Украине было запрещено, и начало возрождаться в начале 90-х годов.

Также сегодня отмечается День однозадачности.

В современном мире доминирует многозадачность, когда человека побуждают одновременно заниматься несколькими задачами.

Однозадачность, в отличие от многозадачности, предполагает сосредоточение на одной задаче исключительно до ее завершения. Этот метод не только обеспечивает более высокое качество результатов, но и сохраняет умственную энергию.

Многочисленные исследования показали, что люди, которые занимаются однозадачностью, более эффективны и выполняют работу более высокого качества, чем те, кто работает в режиме многозадачности. Однозадачность позволяет глубже сконцентрироваться, способствует развитию креативности и способности решать проблемы.

Еще 22 февраля можно присоединиться к мероприятиям по случаю Всемирного дня энцефалита - воспаления головного мозга.

По причине возникновения энцефалит бывает вирусным, микробным, аллергическим, токсическим и инфекционно-аллергическим. Также различают первичный и вторичный виды энцефалита. Тяжелое течение болезни часто завершается смертью.

Ежегодно различными видами энцефалита в мире болеют около 500 тысяч человек.

С 1990 года во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Международного дня поддержки жертв преступлений.

Цель события - привлечение внимания общества и власти к проблеме защиты пострадавших, помощи в социальной реабилитации, морального и денежного возмещения, необходимой психологической и физической поддержки.

По церковному календарю сегодня день памяти мучеников Апамейских, Маврикия и 70 святых.

Марврикий был римским военачальником в Апамее и тайно принял христианство. Когда об этом узнал император, то приказал убить сына военачальника. Самого Маврикия долго пытали, а затем отрубили ему голову. Вместе с ним казнили и 70 его последователей.

Именины 22 февраля празднуют Максим, Петр, Михаил Анфиса.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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Міжнародний день бойскаутів та засновників скаутингу. Що ще можна відзначити 22 лютого
International Day of Boy Scouts and Founders of Scouting. What else can be celebrated on February 22
Новости по теме

Международный день бойскаутов и основателей скаутинга. Что еще можно отметить 22 февраля

Сегодня, 22 февраля, все причастные к скаутскому движению во многих странах мира приобщаются к Международному дню бойскаутов и Дню основателей скаутинга. Основателем скаутского движения, которое быстро стало невероятно популярным во многих странах мира, был британский полковник Роберт Баден-Пауэлл.

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