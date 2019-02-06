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Міжнародні резерви України у січні збереглися на рівні п’ятирічного максимуму

Міжнародні резерви України у січні збереглися на рівні п’ятирічного максимуму

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Міжнародні резерви України станом на 01 лютого 2019 року становили 20 819,7 млн дол. США (в еквіваленті) за попередніми даними, залишившись на рівні початку року. Наразі міжнародні резерви залишаються на рівні п’ятирічного максимуму. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення прес-службу НБУ.

У НБУ повідомили, що динаміку обсягу міжнародних резервів упродовж місяця визначали три основних чинника.

По-перше, операції Уряду.

“Платежі з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті становили 883,9 млн дол. США (в еквіваленті). З них 808,1 млн дол. США — витрати на обслуговування та погашення за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП). Ці витрати були частково компенсовані надходженнями від розміщення ОВДП, які становили 620,7 млн дол. США (в еквіваленті)”, — повідомили в НБУ.

Крім того, інтервенції Національного банку. У січні чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 136,1 млн дол. США. Зокрема, для згладжування курсових коливань упродовж місяця Національний банк продав 54,3 млн дол. США, з яких 30,0 млн дол. США — шляхом валютних інтервенцій за вибором найкращої ціни.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НБУ півроку хоче купувати до 15 млн дол. на день для резервів

“Але загалом у січні пропозиція валюти була вищою за попит, зокрема завдяки стабільним надходженням валютної виручки аграрних і металургійних експортерів, чистому продажу населенням валюти банкам, а також притоку коштів нерезидентів у гривневі державні цінні папери. Це дало Національному банку можливість купити на міжбанківському валютному ринку 190,4 млн дол. США, з яких 107,5 млн дол. США за вибором найкращої ціни, не впливаючи на динаміку курсу гривні, визначену фундаментальними факторами”, — йдеться у повідомленні центробанку.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості та курсу гривні до іноземних валют). У минулому місяці їх вартість збільшилася на 126,3 млн дол. США (в еквіваленті).

Загалом станом на 01 лютого 2018 року обсяг міжнародних резервів залишається на рівні п’ятирічного максимуму і покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій Уряду і Національного банку.

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