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Международные резервы Украины в январе сохранились на уровне пятилетнего максимума

Международные резервы Украины в январе сохранились на уровне пятилетнего максимума

Киев  •  УНН

 • 7461 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Международные резервы Украины по состоянию на 1 февраля 2019 составили 20 819,7 млн долл. США (в эквиваленте) по предварительным данным, оставшись на уровне начала года. Сейчас международные резервы остаются на уровне пятилетнего максимума. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службу НБУ.

В НБУ сообщили, что динамика объема международных резервов в течение месяца определяли три основных фактора.

Во-первых, операции правительства.

"Платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составили 883,9 млн долл. США (в эквиваленте). Из них 808 100 000 долл. США - расходы на обслуживание и погашение по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ, которые составляли 620,7 млн долл. США (в эквиваленте)", - сообщили в НБУ.

Кроме того, интервенции Национального банка. В январе чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 136,1 млн долл. США. В частности, для сглаживания курсовых колебаний в течение месяца Национальный банк продал 54,3 млн дол. США, из которых 30,0 млн долл. США - путем валютных интервенций по выбору лучшей цены.

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"Но в целом в январе предложение валюты была выше спрос, в частности благодаря стабильным поступлениям валютной выручки аграрных и металлургических экспортеров, чистой продажи населением валюты банкам, а также притока средств нерезидентов в гривневые государственные ценные бумаги. Это дало Национальному банку возможность купить на межбанковском валютном рынке 190,4 млн долл. США, из которых 107,5 млн долл. США по выбору лучшей цены, не влияя на динамику курса гривны, определенную фундаментальными факторами", - говорится в сообщении центробанка.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 126,3 млн долл. США (в эквиваленте).

Всего по состоянию на 1 февраля 2018 объем международных резервов остается на уровне пятилетнего максимума и покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

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