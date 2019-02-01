НБУ півроку хоче купувати до 15 млн дол. на день для резервів

"У I-II кварталах 2019 року Національний банк має намір купувати до 15 млн дол. США на день для нарощування міжнародних резервів. Це на 5 млн дол. США більше порівняно з кількісним індикатором, який діяв впродовж II-IV кварталів 2018 року", - повідомили у Нацбанку.

За розрахунками Національного банку, купівля до 15 млн дол. на день "не буде істотно впливати на ситуацію на міжбанківському ринку".

"У 2018 році загальні обсяги торгів на міжбанківському валютному ринку зросли на 38% до 117 млрд дол. США (без участі НБУ), а обсяги інтервенцій Національного банку з купівлі та продажу валюти становили усього 5 млрд дол. США. Тож вплив Національного банку на формування курсу є мінімальним", - додали у НБУ.

Залежно від ситуації на ринку інтервенції Національного банку з купівлі валюти можуть бути меншими або взагалі не відбуватися. Обсяги купівлі протягом дня можуть перевищувати оголошений обсяг, однак такі інтервенції можуть бути продиктовані необхідністю згладжування значних коливань на валютному ринку, вказали у регуляторі.

Нагадаємо, НБУ торік наростив чисті міжнародні резерви на 44,6%.