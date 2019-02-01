НБУ полгода хочет покупать до 15 млн долл. в день для резервов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Национальный банк Украины в I-II кварталах 2019 года собирается покупать до 15 млн долл. США в день для наращивания международных резервов и уверяет, что влияние НБУ на формирование курса является минимальным. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу регулятора.
"В I-II кварталах 2019 года Национальный банк намерен покупать до 15 млн долл. США в день для наращивания международных резервов. Это на 5 млн долл. США больше по сравнению с количественным индикатором, который действовал в течение II-IV кварталов 2018 года", - сообщили в Нацбанке.
По расчетам Национального банка, покупка до 15 млн долл. на день "не будет существенно влиять на ситуацию на межбанковском рынке".
"В 2018 году общие объемы торгов на межбанковском валютном рынке выросли на 38% до 117 млрд долл. США (без участия НБУ), а объемы интервенций Национального банка по покупке и продаже валюты составляли всего 5 млрд долл. США. Поэтому влияние Национального банка на формирование курса является минимальным", - добавили в НБУ.
В зависимости от ситуации на рынке интервенции Национального банка по покупке валюты могут быть меньше или вообще не происходить. Объемы покупки в течение дня могут превышать объявленный объем, однако такие интервенции могут быть продиктованы необходимостью сглаживания значительных колебаний на валютном рынке, указали в регуляторе.
Напомним, НБУ в прошлом году нарастил чистые международные резервы на 44,6%.