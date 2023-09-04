"Між росією та Туреччиною війна": перекладач припустився помилки на зустрічі путіна та Ердогана

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"Між росією та Туреччиною війна… Між Україною та росією ситуація, яка складається, на тлі цього цей візит відбувається. І ваше запрошення, ми раді цьому запрошенню, моя делегація рада цьому запрошенню", - так були перекладені російською слова Ердогана на зустрічі з путіним.

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Раніше

Переговори президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і російського диктатора володимира путіна у російському місті Сочі стартували. путін на зустрічі заявив, що росія відкрита для переговорів щодо "зернової угоди".

Доповнення

Як повідомляла турецька сторона, найважливішим пунктом порядку денного переговорів лідерів Туреччини та росії стане угода про Чорноморський зерновий коридор, з якого москва вийшла 17 липня.

Сторони також обговорять останні події в російсько-українській війні, стан двосторонніх турецько-російських відносин, включно зі співробітництвом у сфері енергетики, торгівлі, економіки та туризму.

Як повідомило турецьке видання Milliyet, на переговорах Ердогана і путіна в російському місті сочі 4 вересня буде чотири головні теми, зокрема, Ердоган запропонує себе як посередника в переговорах рф і України.