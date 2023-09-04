"Между россией и Турцией война": переводчик допустил ошибку на встрече путина и Эрдогана

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"Между россией и Турцией война… Между Украиной и россией ситуация, которая складывается, на фоне этого этот визит происходит. И ваше приглашение, мы рады этому приглашению, моя делегация рада этому приглашению", - так были переведены на русский слова Эрдогана на встрече с путиным.

Соответствующий фрагмент видео распространяется в Telegram-каналах.

Ранее

Переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского диктатора владимира путина в российском городе Сочи стартовали. путин на встрече заявил, что россия открыта для переговоров по "зерновой сделке".

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Как сообщала турецкая сторона, важнейшим пунктом повестки дня переговоров лидеров Турции и россии станет соглашение о Черноморском зерновом коридоре, из которого москва вышла 17 июля.

Стороны также обсудят последние события в российско-украинской войне, состояние двусторонних турецко-российских отношений, включая сотрудничество в сфере энергетики, торговли, экономики и туризма.

Как сообщило турецкое издание Milliyet, на переговорах Эрдогана и путина в российском городе Сочи 4 сентября будет четыре главные темы, в частности, Эрдоган предложит себя в качестве посредника в переговорах рф и Украины.