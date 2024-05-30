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Міцна держава, потужне військо та економічний успіх українців: Кулеба назвав компоненти збереження національної ідентичності

Міцна держава, потужне військо та економічний успіх українців: Кулеба назвав компоненти збереження національної ідентичності

Київ • УНН

 • 22469 перегляди

Сильна держава, потужна армія і економічний успіх українців є ключовими складовими збереження національної ідентичності, вважає міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

25 травня міністр закордонних справ України взяв участь у молодіжному конгресі "Українська ідентичність та її промоція у світі", організованому Молодіжною радою при МЗС України за участі молодіжних організацій, закладів вищої освіти та державного сектору, передає УНН.

Деталі

Участь у конгресі взяли представники міністерства культури та інформаційної політики, міністерства молоді та спорту України, а також інфлюенсери: керівниця Молодіжної ради при МЗС України Марина Соботюк, українська співачка Jerry Heil, шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко, телеведучий Акім Галімов. Разом із молодими українцями вони обговорили важливість збереження та зміцнення української ідентичності та шляхи її просування у світі.

Основна мета молодіжного конгресу – популяризувати українську культуру та історико-культурну спадщину, обʼєднати та долучити українську молодь в усьому світі до її промоції.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму зверненні до учасників відзначив, що саме прагнення до свободи є основою української ідентичності, яка об'єднує все культурне різноманіття нашої країни.

Нехай цей конгрес стане платформою для обміну ідеями, які допоможуть нам і вам, нам всім, не просто вистояти, а процвітати у майбутньому, гордо несучи звання українця і українки через століття. Наш досвід показує, що для виживання у майбутньому ми маємо мати три компоненти: власну міцну державу, потужне військо та економічний успіх для наших людей. Збереження та розвиток національної ідентичності,є основою для цього всього, свобода - є основою для цього всього

- зазначив Кулеба.

В рамках конгресу відбулися панельні дискусії "Визначення української ідентичності", "Цифровізація у формуванні міжнародного образу України", "Українська ідентичність: як залучити молодь до її промоції як в Україні, так і за кордоном. Практичні кроки". Під час заходу також відбувся ярмарок презентації нематеріальної культурної спадщини.

За результатами заходу учасники також підготували документ із основними меседжами, які українська молодь просуватиме за кордоном.

Представник Програми розвитку ООН в Україні відзначив важливість формування довгострокового бачення спільної ідентичності, побудованої на демократичних цінностях. "В умовах війни, що триває, національна та громадянська ідентичності стали важливим джерелом стійкості України. Співпрацюючи з державними інституціями, молоддю та організаціями громадянського суспільства у сфері утвердження демократичних цінностей як невід'ємних складових української ідентичності, ПРООН сприяє створенню інклюзивного та згуртованого суспільства", - зазначив представник ПРООН в Україні.

Захід відбувся за підтримки компанії МХП та її стратегічного партнера - Благодійного фонду "МХП-Громаді".

"Підтримка культурних проєктів - це про збереження цінностей, сенсів, традицій. Війна, яку ми всі переживаємо сьогодні - це протистояння культур і світоглядів. Тому на проєкти з утвердження української ідентичності, а це збереження локальних музеїв, видання рідкісних книг, підтримка унікальних оперних постановок, компанія МХП за період повномасштабної війни виділила понад 70 млн грн. Культура - надважливий фактор у цій боротьбі, бо через неї ми створюємо і поширюємо важливі для нас цінності й сенси. Тому нам важливо було підтримати цей форум, на якому молодь проговорила й сформувала єдиний підхід до представлення українства в світі", - прокоментував Павло Мороз, директор Департаменту корпоративної соціальної відповідальності компанії МХП.

Довідково

Молодіжний конгрес "Українська ідентичність та її промоція у світі" організовано Молодіжною радою при міністерстві закордонних справ України за сприяння міністерства закордонних справ України, міністерства молоді та спорту України, міністерства культури та інформаційної політики України, Благодійного фонду "МХП-Громаді", ГО "Інститут культури України", ГО "Українська асоціація студентів", ГО "Асоціація Молодіжних Рад України" та підтримки проєкту UNDP в Україні "Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні", який фінансується урядом Японії.

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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