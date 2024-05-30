Крепкое государство, мощное войско и экономический успех украинцев: Кулеба назвал компоненты сохранения национальной идентичности

25 мая министр иностранных дел Украины принял участие в молодежном конгрессе "Українська ідентичність та її промоція у світі", организованном Молодежным советом при МИД Украины при участии молодежных организаций, высших учебных заведений и государственного сектора, передает УНН.

Детали

Участие в конгрессе приняли представители министерства культуры и информационной политики, министерства молодежи и спорта Украины, а также инфлюенсеры: руководитель Молодежного совета при МИД Украины Марина Соботюк, украинская певица Jerry Heil, шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко, телеведущий Аким Галимов. Вместе с молодыми украинцами они обсудили важность сохранения и укрепления украинской идентичности и пути ее продвижения в мире.

Основная цель молодежного конгресса-популяризировать украинскую культуру и историко-культурное наследие, объединить и приобщить украинскую молодежь во всем мире к ее продвижению.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем обращении к участникам отметил, что именно стремление к свободе является основой украинской идентичности, которая объединяет все культурное многообразие нашей страны.

Пусть этот конгресс станет платформой для обмена идеями, которые помогут нам и вам, нам всем, не просто выстоять, а процветать в будущем, гордо неся звания украинца и украинки спустя столетия. Наш опыт показывает, что для выживания в будущем мы должны иметь три компонента: собственное крепкое государство, мощное войско и экономический успех для наших людей. Сохранение и развитие национальной идентичности, является основой для этого всего, свобода-является основой для этого всего - отметил Кулеба.

В рамках конгресса состоялись панельные дискуссии "Определение украинской идентичности", "Цифровизация в формировании международного образа Украины", "Украинская идентичность: как привлечь молодежь к ее продвижению как в Украине, так и за рубежом. Практические шаги". Во время мероприятия также состоялась ярмарка презентации нематериального культурного наследия.

По результатам мероприятия участники также подготовили документ с основными месседжами, которые украинская молодежь будет продвигать за рубежом.

Представитель Программы развития ООН в Украине отметил важность формирования долгосрочного видения общей идентичности, построенной на демократических ценностях. "В условиях продолжающейся войны национальная и гражданская идентичности стали важным источником устойчивости Украины. Сотрудничая с государственными институтами, молодежью и организациями гражданского общества в сфере утверждения демократических ценностей как неотъемлемых составляющих украинской идентичности, ПРООН способствует созданию инклюзивного и сплоченного общества", - отметил представитель ПРООН в Украине.

Мероприятие состоялось при поддержке компании МХП и ее стратегического партнера - благотворительного фонда "МХП-Громаді".

"Поддержка культурных проектов-это о сохранении ценностей, смыслов, традиций. Война, которую мы все переживаем сегодня-это противостояние культур и мировоззрений. Поэтому на проекты по утверждению украинской идентичности, а это сохранение локальных музеев, издание редких книг, поддержка уникальных оперных постановок, компания МХП за период полномасштабной войны выделила более 70 млн грн. Культура - важнейший фактор в этой борьбе, потому что через нее мы создаем и распространяем важные для нас ценности и смыслы. Поэтому нам важно было поддержать этот форум, на котором молодежь проговорила и сформировала единый подход к представлению украинства в мире", - прокомментировал Павел Мороз, директор департамента корпоративной социальной ответственности компании МХП.

Справочно

Молодежный конгресс "Українська ідентичність та її промоція у світі" организован Молодежным советом при министерстве иностранных дел Украины при содействии министерства иностранных дел Украины, министерства молодежи и спорта Украины, Министерства культуры и информационной политики Украины, благотворительного фонда "МХП-Громаді", ОО "Інститут культури України", ОО "Українська асоціація студентів", ОО "Асоціація Молодіжних Рад України" и поддержки проекта UNDP в Украине "Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні", который финансируется правительством Японии.

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия-комплексное развитие общин. география деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.