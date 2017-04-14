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Місцева влада в більшості випадків ігнорує інтерактивну мапу “сміття” Мінприроди

Місцева влада в більшості випадків ігнорує інтерактивну мапу “сміття” Мінприроди

Київ • УНН

 • 7529 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Створена Міністерством екології та природних ресурсів Інтерактивна мапа, яка надає можливість громадянам надіслати звернення з геоприв’язкою та фотоматеріалами щодо виявлених місць стихійних сміттєзвалищ не виправдовує своє існування, повідомляє УНН, спираючись на результати реагування на звернення громадян.

Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак продовжує активно пропагувати мобільний додаток для користування Інтерактивною мапою та закликати українців лишати заяви про стихійні сміттєзвалища. Він наголошує, що в разі неналежного виконання заявки громадян, Мінприроди буде на боці українців.

Однак, практика показує, що ці заяви таки ігноруються у більшості випадків. З початку року загалом було подано 327 заяв. Із них виконано всього 15, а не виконано майже 70. Тобто фактично, виконується лише кожне п’яте звернення.

Як раніше повідомляв УНН, міністр О.Семерак вирішив покарати місцеву владу за ігнорування його мапи. І п’ятеро посадовців були оштрафовані аж на 850 грн кожний.

Нагадаємо, в офісі Омбудсмена заявили про самоусунення Мінприроди від контролю за забрудненням атмосферного повітря.

За даними Рахункової палати, Мінприроди самоусунулося від контролю за радіоактивними відходами.

Також Мінприроди усунулося від контролю за сферою небезпечних відходів.

Провалено розробку Національної стратегії поводження з відходами.  Ефективність інтерактивної мапи сміття, представленої Мінприроди, склала лише 20%.

Остання доповідь про стан навколишнього середовища датована 2014 роком.

Проти державного підприємства, підконтрольного Мінприроди, відкрито кримінальне провадження.

ДП “Укреко-ойл” підозрюють у підробці документів заради виграшу тендеру “Південної залізниці” на утилізацію небезпечних відходів.

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