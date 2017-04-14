Местные власти в большинстве случаев игнорирует интерактивную карту "мусора" от Минприроды

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50541 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104787 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161249 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118729 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117886 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113282 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104767 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107206 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103690 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154952 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Местные власти в большинстве случаев игнорирует интерактивную карту "мусора" от Минприроды

Местные власти в большинстве случаев игнорирует интерактивную карту "мусора" от Минприроды

Киев  •  УНН

 • 7526 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Созданная Министерством экологии и природных ресурсов Интерактивная карта, которая дает возможность гражданам направить обращение с геопривязкой и фотоматериалами о выявленных мест стихийных свалок не оправдывает свое существование, сообщает УНН, опираясь на результаты реагирования на обращения граждан.

Министр экологии и природных ресурсов О.Семерак продолжает активно пропагандировать мобильное приложение для пользования Интерактивной картой и призывать украинцев оставлять обращения о стихийных свалках. Он отмечает, что в случае ненадлежащего исполнения заявки граждан, Минприроды будет на стороне украинцев.

Однако, практика показывает, что эти заявления таки игнорируются в большинстве случаев. С начала года всего было подано 327 обращения. Из них выполнено всего 15, а не выполнено почти 70 тоесть фактически выполняется только каждое пятое обращение.

Как ранее сообщал УНН министр О.Семерак решил наказать местные власти за игнорирование его карты. Пятеро должностных лиц были оштрафованы на целых 850 грн каждый.

Напомним, в офисе Омбудсмена заявили о самоустранение Минприроды от контроля за загрязнением атмосферного воздуха.

По данным Счетной палаты, Минприроды самоустранилось от контроля за радиоактивными отходами.

Также Минприроды устранилось от контроля за сферой опасных отходов.

Провалено разработку Национальной стратегии обращения с отходами. Эффективность интерактивной карты мусора, представленной Минприроды, составила лишь 20%.

Последний доклад о состоянии окружающей среды датирована 2014 годом.

Против государственного предприятия, подконтрольного Минприроды, открыто уголовное производство.

ГП "УКРЕКО-ойл" подозревают в подделке документов ради победы в тендере "Южной железной дороги" на утилизацию опасных отходов.

Украинские Национальные Новости

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