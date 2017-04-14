Местные власти в большинстве случаев игнорирует интерактивную карту "мусора" от Минприроды
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Созданная Министерством экологии и природных ресурсов Интерактивная карта, которая дает возможность гражданам направить обращение с геопривязкой и фотоматериалами о выявленных мест стихийных свалок не оправдывает свое существование, сообщает УНН, опираясь на результаты реагирования на обращения граждан.
Министр экологии и природных ресурсов О.Семерак продолжает активно пропагандировать мобильное приложение для пользования Интерактивной картой и призывать украинцев оставлять обращения о стихийных свалках. Он отмечает, что в случае ненадлежащего исполнения заявки граждан, Минприроды будет на стороне украинцев.
Однако, практика показывает, что эти заявления таки игнорируются в большинстве случаев. С начала года всего было подано 327 обращения. Из них выполнено всего 15, а не выполнено почти 70 тоесть фактически выполняется только каждое пятое обращение.
Как ранее сообщал УНН министр О.Семерак решил наказать местные власти за игнорирование его карты. Пятеро должностных лиц были оштрафованы на целых 850 грн каждый.
Напомним, в офисе Омбудсмена заявили о самоустранение Минприроды от контроля за загрязнением атмосферного воздуха.
По данным Счетной палаты, Минприроды самоустранилось от контроля за радиоактивными отходами.
Также Минприроды устранилось от контроля за сферой опасных отходов.
Провалено разработку Национальной стратегии обращения с отходами. Эффективность интерактивной карты мусора, представленной Минприроды, составила лишь 20%.
Последний доклад о состоянии окружающей среды датирована 2014 годом.
Против государственного предприятия, подконтрольного Минприроды, открыто уголовное производство.
ГП "УКРЕКО-ойл" подозревают в подделке документов ради победы в тендере "Южной железной дороги" на утилизацию опасных отходов.