Міркування про інші локації недоречні: у кремлі наполягають на зустрічі Зеленського з путіним лише у москві

$42.770.19
51.230.00
ukenru
13:06 • 308 перегляди
У мережі повідомляють про нібито “енергетичне перемир’я між росією та Україною
12:04 • 6252 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
11:56 • 7008 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
11:30 • 6564 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
10:21 • 12119 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
10:01 • 22852 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
09:37 • 10342 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Ексклюзив
09:19 • 12979 перегляди
Після третього блокування StopOdrex скандальна клініка може перейти до фізичної розправи зі свідками – вдова колишнього пацієнта "Одрекс"
07:35 • 17673 перегляди
Україна йде на поступки, а на рф потрібен тиск: Каллас прокоментувала можливі гарантії безпеки США в обмін на територіальні поступки
29 січня, 00:09 • 24797 перегляди
Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2м/с
98%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Індонезійські мільярдери втратили 22 мільярди доларів через перевірку MSCI29 січня, 05:00 • 19132 перегляди
Авіакатастрофа в Колумбії: загинули 15 осіб, серед яких відомі політики29 січня, 05:26 • 17987 перегляди
"Міст, який ми не перетнули": Рубіо назвав ключове питання у мирних переговорах щодо війни рф проти України29 січня, 06:15 • 20657 перегляди
Маск анонсував кінець випуску Tesla Model S та Model X на користь роботів29 січня, 06:27 • 20692 перегляди
Українські сили збили два російські літаки за добу: один над Чорним морем09:05 • 15144 перегляди
Публікації
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 55342 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 84081 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 107776 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 86656 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 105831 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Емманюель Макрон
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Чернігівська область
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 19905 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 46575 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 44433 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 50815 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 53252 перегляди
Актуальне
Техніка
Financial Times
Опалення
Дипломатка
Золото

Міркування про інші локації недоречні: у кремлі наполягають на зустрічі Зеленського з путіним лише у москві

Київ • УНН

 • 62 перегляди

росія пропонує Президенту України Володимиру Зеленському переговори з російським диктатором у москві. Міркування про можливість такої зустрічі в іншій локації недоречні.

Міркування про інші локації недоречні: у кремлі наполягають на зустрічі Зеленського з путіним лише у москві

рф зараз пропонує Президенту України Володимиру Зеленському переговори з російським диктатором у Москві. Міркування про можливість такої зустрічі в іншій локації недоречні. Про це заявив речник путіна дмитро пєсков, передає УНН із посиланням на російський ТАСС.

Ми поки що говоримо про москву. Як кажуть дипломати, тут евентуальні міркування недоречні 

- цитує ТАСС слова пєскова.

Додамо

Напередодні помічник російського диктатора юрій ушаков підтвердив запрошення Зеленському приїхати до москви, якщо той хоче особистої зустрічі з путіним. Дипломат наголосив, що москва ніколи не відмовлялася від таких контактів і готова забезпечити Зеленському безпеку та необхідні умови для роботи.

Нагадаємо

Очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що нещодавня російська нічна атака на українські міста, зокрема Київ та Харків, зірвала мирні переговори в Абу-Дабі. російські ракети влучили не лише по українцях, а й по переговорному столу.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Абу-Дабі
Володимир Зеленський
Київ
Харків