Міркування про інші локації недоречні: у кремлі наполягають на зустрічі Зеленського з путіним лише у москві

рф зараз пропонує Президенту України Володимиру Зеленському переговори з російським диктатором у Москві. Міркування про можливість такої зустрічі в іншій локації недоречні. Про це заявив речник путіна дмитро пєсков, передає УНН із посиланням на російський ТАСС.

Ми поки що говоримо про москву. Як кажуть дипломати, тут евентуальні міркування недоречні - цитує ТАСС слова пєскова.

Додамо

Напередодні помічник російського диктатора юрій ушаков підтвердив запрошення Зеленському приїхати до москви, якщо той хоче особистої зустрічі з путіним. Дипломат наголосив, що москва ніколи не відмовлялася від таких контактів і готова забезпечити Зеленському безпеку та необхідні умови для роботи.

Нагадаємо

Очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що нещодавня російська нічна атака на українські міста, зокрема Київ та Харків, зірвала мирні переговори в Абу-Дабі. російські ракети влучили не лише по українцях, а й по переговорному столу.