Рассуждения о других локациях неуместны: в кремле настаивают на встрече Зеленского с путиным только в москве

13:24 • 882 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
13:06 • 3204 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
12:04 • 10150 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
11:56 • 10321 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
11:30 • 9778 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
10:21 • 13356 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
10:01 • 23980 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
09:37 • 10813 просмотра
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Эксклюзив
09:19 • 13257 просмотра
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
29 января, 07:35 • 17884 просмотра
Украина идет на уступки, а на рф нужно давление: Каллас прокомментировала возможные гарантии безопасности США в обмен на территориальные уступки
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Индонезийские миллиардеры потеряли 22 миллиарда долларов из-за проверки MSCI29 января, 05:00 • 20516 просмотра
Авиакатастрофа в Колумбии: погибли 15 человек, среди которых известные политики29 января, 05:26 • 19435 просмотра
"Мост, который мы не пересекли": Рубио назвал ключевой вопрос в мирных переговорах по войне рф против Украины29 января, 06:15 • 22141 просмотра
Маск анонсировал конец выпуска Tesla Model S и Model X в пользу роботов29 января, 06:27 • 22288 просмотра
Украинские силы сбили два российских самолета за сутки: один над Черным морем09:05 • 17008 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 56891 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 85595 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
Эксклюзив
27 января, 15:20 • 109188 просмотра
Когда и как передавать показания счетчиков27 января, 14:54 • 88034 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 107207 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Эмманюэль Макрон
Марко Рубио
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Черниговская область
Запорожская область
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 20702 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 47280 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 45088 просмотра
Анатолич раскритиковал полицию за штраф жене во время поездки на прощание с защитником Украины27 января, 15:38 • 51433 просмотра
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык27 января, 11:53 • 53857 просмотра
Техника
Financial Times
Отопление
Дипломатка
Золото

Рассуждения о других локациях неуместны: в кремле настаивают на встрече Зеленского с путиным только в москве

Киев • УНН

 • 1034 просмотра

россия предлагает Президенту Украины Владимиру Зеленскому переговоры с российским диктатором в москве. Рассуждения о возможности такой встречи в другой локации неуместны.

Рассуждения о других локациях неуместны: в кремле настаивают на встрече Зеленского с путиным только в москве

рф сейчас предлагает Президенту Украины Владимиру Зеленскому переговоры с российским диктатором в москве. Соображения о возможности такой встречи в другой локации неуместны. Об этом заявил пресс-секретарь путина дмитрий песков, передает УНН со ссылкой на российский ТАСС.

Мы пока говорим о москве. Как говорят дипломаты, здесь эвентуальные соображения неуместны 

- цитирует ТАСС слова пескова.

Добавим

Накануне помощник российского диктатора юрий ушаков подтвердил приглашение Зеленскому приехать в москву, если тот хочет личной встречи с путиным. Дипломат подчеркнул, что москва никогда не отказывалась от таких контактов и готова обеспечить Зеленскому безопасность и необходимые условия для работы.

Напомним

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что недавняя российская ночная атака на украинские города, в частности Киев и Харьков, сорвала мирные переговоры в Абу-Даби. Российские ракеты попали не только по украинцам, но и по переговорному столу.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Абу-Даби
Владимир Зеленский
Киев
Харьков