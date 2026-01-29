Рассуждения о других локациях неуместны: в кремле настаивают на встрече Зеленского с путиным только в москве

рф сейчас предлагает Президенту Украины Владимиру Зеленскому переговоры с российским диктатором в москве. Соображения о возможности такой встречи в другой локации неуместны. Об этом заявил пресс-секретарь путина дмитрий песков, передает УНН со ссылкой на российский ТАСС.

Мы пока говорим о москве. Как говорят дипломаты, здесь эвентуальные соображения неуместны - цитирует ТАСС слова пескова.

Добавим

Накануне помощник российского диктатора юрий ушаков подтвердил приглашение Зеленскому приехать в москву, если тот хочет личной встречи с путиным. Дипломат подчеркнул, что москва никогда не отказывалась от таких контактов и готова обеспечить Зеленскому безопасность и необходимые условия для работы.

Напомним

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что недавняя российская ночная атака на украинские города, в частности Киев и Харьков, сорвала мирные переговоры в Абу-Даби. Российские ракеты попали не только по украинцам, но и по переговорному столу.