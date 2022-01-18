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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Минулого року на держсайти України здійснили понад дві тисячі кібератак

Минулого року на держсайти України здійснили понад дві тисячі кібератак

Київ • УНН

 • 13895 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. У 2021 році Служба безпеки України нейтралізувала понад дві тисячі кібератак на електронні ресурси органів влади та об'єкти інфраструктури. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Деталі

Як зазначили, 80 зловмисників притягнули до кримінальної відповідальності, 26 з них — засудили до різних термінів покарання.

Крім того, викрито десятки мереж інтернет-агентури спецслужб РФ. За завданням своїх "кураторів" вони проводили ворожі інформаційні диверсії.

Встановлено, що зловмисники поширювали публічні заклики до захоплення влади і порушення територіальної цілісності України. Провокаційні матеріали поширювали через спеціально створені вебсайти та групи у соцмережах.

За злочини проти державної безпеки України більше ніж 30 зловмисникам повідомлено про підозри, за майже 40 фактами правопорушень — обвинувальні вироки суду.

Протягом минулого року співробітники СБУ заблокували потужну кібератаку на українські урядові ресурси. Зловмисниками виявилися представники підконтрольного ФСБ РФ хакерського угруповання Armageddon.

Наразі вісьмом хакерам повідомлено про підозру у державній зраді.

Також нейтралізовано транснаціональну групу хакерів, яка вразила понад 150 комп’ютерних мереж вітчизняних та іноземних компаній вірусом Egregor.

Збитки від злочинних дій зловмисників становили понад 80 млн доларів.

Крім того, заблоковано спецоперацію воєнної розвідки РФ щодо поширення фейкових відомостей про нібито проведення у нашій країні "призовної кампанії та мобілізації неповнолітніх".

Ліквідовано понад 20 ворожих ботоферм загальною потужністю майже 150 тисяч акаунтів. Зловмисники поширювали деструктивний контент для розхитування внутрішньо-політичної ситуації в Україні.

Серед задокументованих фактів підривної діяльності — поширення дезінформації щодо ситуації з COVID-19.

За цей час викрито злочинну схему оформлення дозвільних документів моряків. Орієнтовний розмір неправомірної вигоди зловмисників становив більше ніж 150 млн дол.

Крім того, у 2021 році СБУ запобігла масштабному розкраданню державних грошей на закупівлі ноутбуків для українських шкіл.

Ліквідація оборудки дала змогу запобігти збиткам у розмірі 140 млн грн.

Нагадаємо

У ніч з 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів. Зокрема, не працювали сайти Міністерства закордонних справ, Міненерго, ДСНС, МОН та "Дії". 

Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру. Водночас у мережі було поширено заяву нібито від самих хакерів: “Усі ваші особисті дані було завантажено у загальну мережу”.

Роботу більшості атакованих державних ресурсів відновили. Контент сайтів залишився без змін, і витоку персональних даних не відбулося.

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