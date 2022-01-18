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В прошлом году на госсайты Украины совершили более двух тысяч кибератак

В прошлом году на госсайты Украины совершили более двух тысяч кибератак

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 января. УНН. В 2021 году Служба безопасности Украины нейтрализовала более двух тысяч кибератак на электронные ресурсы органов власти и объекты инфраструктуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Как отметили, 80 злоумышленников привлекли к уголовной ответственности, 26 из них приговорили к разным срокам наказания.

Кроме того, разоблачены десятки сетей интернет-агентуры спецслужб РФ. По заданию своих "кураторов" они проводили вражеские информационные диверсии.

Установлено, что злоумышленники распространяли публичные призывы к захвату власти и нарушению территориальной целостности Украины. Провокационные материалы распространяли через специально созданные сайты и группы в соцсетях.

За преступления против государственной безопасности Украины более чем 30 злоумышленникам сообщено о подозрениях, по почти 40 фактам правонарушений — обвинительные приговоры суда.

В течение прошлого года сотрудники СБУ заблокировали мощную кибератаку на украинские правительственные ресурсы. Злоумышленниками оказались представители подконтрольной ФСБ РФ хакерской группировки Armageddon.

Сейчас восьмерым хакерам сообщено о подозрении в государственной измене.

Также нейтрализована транснациональная группа хакеров, поразившая более 150 компьютерных сетей отечественных и иностранных компаний вирусом Egregor.

Убытки от преступных действий злоумышленников составили более 80 млн долларов.

Кроме того, заблокирована спецоперация военной разведки РФ по распространению фейковых сведений о якобы проведении в нашей стране "призывной кампании и мобилизации несовершеннолетних".

Ликвидировано более 20 вражеских ботоферм общей мощностью почти 150 тысяч аккаунтов. Злоумышленники распространяли деструктивный контент для расшатывания внутри-политической ситуации в Украине.

Среди задокументированных фактов подрывной деятельности — распространение дезинформации о ситуации с COVID-19.

За это время разоблачена преступная схема оформления разрешительных документов моряков. Ориентировочный размер неправомерной выгоды злоумышленников составил более 150 млн долл.

Кроме того, в 2021 году СБУ предотвратила масштабное хищение государственных денег на закупки ноутбуков для украинских школ.

Ликвидация сделки позволила предотвратить убытки в размере 140 млн грн.

Напомним

В ночь с 13 на 14 января была осуществлена  хакерская атака на ряд правительственных сайтов. В частности, не работали сайты Министерства иностранных дел, Минэнерго, ГСЧС, МОН и "Дии".

Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера. В то же время в сети было распространено заявление якобы от самих хакеров: “Все ваши личные данные были загружены в общую сеть”.

Работу большинства атакованных государственных ресурсов возобновили. Контент сайтов остался без изменений, и утечки персональных данных не было.

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