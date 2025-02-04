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Мінцифра прокоментувало ситуацію з USAID: розглядаються варіанти альтернативного фінансування

Київ • УНН

 • 24083 перегляди

Уряд розглядає альтернативні джерела фінансування проєктів після призупинення підтримки USAID. Частину ініціатив планують фінансувати з держбюджету, також ведуться переговори з іншими країнами.

Розглядаються альтернативні шляхи фінансування проєктів, які потрапили під призупинення USAID. Частину з них можуть підтримати коштом державного бюджету, а також ведуться переговори з іншими країнами щодо можливої допомоги. 

Про це повідомив заступник Міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков під час брифінгу, пише УНН.

Деталі 

За його словами, USAID є стратегічним партнером України та фінансував багато цифрових ініціатив, зокрема програми єВідновлення та єАкциз. Однак їхнє майбутнє стане зрозумілим лише після завершення аудиту.

Ми думаємо, що все ж таки цифрові ініціативи залишаться. Але насправді там багато чого, що не входить в нашу політику, також вони фінансували, в тому числі і відновлення України...

- заявив Борняков.

Він додав, що український уряд уже розглядає альтернативні джерела фінансування для важливих проєктів. Президент України доручив зібрати всі програми та визначити пріоритети фінансування. Частину проєктів можуть підтримати коштом державного бюджету, також ведуться переговори з іншими країнами щодо можливої допомоги.

І я думаю, що це буде зроблено за рахунок державного бюджету частково. Також ми почали розмовляти з іншими країнами, які також нам допомагають, щоб замістити в разі, якщо це ці програми не будуть продовжені… Тому, поки на паузі, але якщо навіть буде там такий прямий сценарій, що вони зміняють повністю, то я думаю, що ми знайдемо шляхи, як продовжувати далі наші цільові проекти

- підсумував заступник міністра.

Нагадаємо 

Президент України доручив фінансувати критично важливі програми за рахунок внутрішніх коштів. Серед пріоритетних напрямків - енергетика, ветеранські проєкти, кібербезпека та медицина. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ПолітикаТехнології
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