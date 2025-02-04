Минцифра прокомментировало ситуацию с USAID: рассматриваются варианты альтернативного финансирования

Рассматриваются альтернативные пути финансирования проектов, которые попали под приостановление USAID. Часть из них могут поддержать за счет государственного бюджета, а также ведутся переговоры с другими странами о возможной помощи.

Об этом сообщил заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков во время брифинга, пишет УНН.

Детали

По его словам, USAID является стратегическим партнером Украины и финансировал много цифровых инициатив, в частности программы еВідновлення и еАкциз. Однако их будущее станет понятным только после завершения аудита.

Мы думаем, что все же цифровые инициативы останутся. Но на самом деле там много чего, что не входит в нашу политику, также они финансировали, в том числе и восстановление Украины...

Он добавил, что украинское правительство уже рассматривает альтернативные источники финансирования для важных проектов. Президент Украины поручил собрать все программы и определить приоритеты финансирования. Часть проектов могут поддержать за счет государственного бюджета, также ведутся переговоры с другими странами о возможной помощи.

И я думаю, что это будет сделано за счет государственного бюджета частично. Также мы начали разговаривать с другими странами, которые также нам помогают, чтобы заместить в случае, если это эти программы не будут продолжены... Поэтому, пока на паузе, но если даже будет там такой прямой сценарий, что они меняют полностью, то я думаю, что мы найдем пути, как продолжать дальше наши целевые проекты