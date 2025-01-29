Зеленський розповів про альтернативу призупиненій допомозі США: що зміниться

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Київ • УНН

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Президент України доручив фінансувати критично важливі програми за рахунок внутрішніх коштів. Серед пріоритетних напрямків - енергетика, ветеранські проєкти, кібербезпека та медицина.

Президент України Володимир Зеленський на тлі зупинки програм зовнішньої допомоги від США заявив, що деякі ключові речі доручив робити за внутрішні українські кошти, передає УНН.

Сьогодні була вже початкова доповідь урядовців та команди Офісу – Олексія Кулеби та Віктора Микити – щодо критично важливих програм, які зараз призупинені, а раніше фінансувалися за рахунок американської підтримки. Деякі ключові речі я вже доручив робити за внутрішні наші кошти, а також – говорити з європейцями. Енергетика – були програми щодо розподіленої генерації, інші програми стійкості для українських громад, для міст і сіл. Друге питання – це ветеранські проєкти, яких багато було, і є, і буде в регіонах, у громадах наших. Ветеранські хаби, лінії підтримки, допомога у створенні власних бізнесів ветеранами 

- сказав Зеленський.

Він також зазначив, що Україна буде шукати більший внутрішній ресурс, зокрема і на питання пунктів пропуску на кордоні - те, що будувалось у взаємодії з партнерами

Є певні питання і по лінії Міністерства охорони здоров’я, також – у галузі кібербезпеки. Усім цим займаємось. Доручив також продовжувати аудит призупинених напрямів допомоги від США, і саме на гуманітарних напрямах, на безпекових та соціальних має бути більше нашої і європейської активності. Щоб зараз, поки триває напрацювання нової американської політики, ми підтримали людей 

- додав Зеленський.

Раніше

Як писав The Washington Post, президент США Дональд Трамп скасував рішення про заморожування федеральних грантів і фінансової допомоги, яке викликало хвилю занепокоєння серед урядових установ і неприбуткових організацій.  

Проте речниця Білого дому пояснила, що скасовано тільки меморандум OMB, а не заморожування федерального фінансування. Укази президента про федеральне фінансування залишаються чинними і будуть виконуватися.

Нагадаємо

Трамп у перший день на посаді призупинив усі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для перевірки. Незрозуміло, скільки коштів це торкнеться, адже багато програм уже профінансовано Конгресом.

Уже пізніше, 24 січня ЗМІ, зокрема Politico, повідомили, що держсекретар США Марко Рубіо призупинив на 90 днів видачу більшості грантів іноземної допомоги, що могло б стосуватися й України. 

У внутрішньому листуванні USAID в Україні повідомили, що поки рішення не ухвалено, але з Вашингтона надходять позитивні сигнали. Тому агентство тимчасово призупинило видачу наказів про припинення роботи.  Водночас USAID закликало співробітників оцінити програми та знайти шляхи їхнього узгодження з директивою держсекретаря, спрямованою на посилення безпеки США. Українські урядовці та представники НУО застерігають, що без дозволу Рубіо під загрозою можуть опинитися ключові проєкти, зокрема підтримка шкіл, лікарень та розбудова економічної й енергетичної інфраструктури.

Водночас USAID Україна отримала наказ зупинити всі проєкти та витрати. 

Павло Башинський

Павло Башинський

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