Це не скасування заморозки федерального фінансування: у Білому домі відреагували на повідомлення ЗМІ

У Білому домі заявляють, що заморожування федерального фінансування не скасовували, йдеться про один із меморандумів - "щоб покласти край плутанині". Про це повідомила прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт у соцмережі Х, передає УНН.

Це не скасування заморозки федерального фінансування. Це просто скасування меморандуму OMB. Навіщо? Щоб покласти край плутанині, створеній судовою забороною - написала Лівітт.

Вона заявила, що укази президента про федеральне фінансування залишаються в повній силі та дії і будуть неухильно виконуватися.

Раніше

Як писав The Washington Post, президент США Дональд Трамп скасував рішення про заморожування федеральних грантів і фінансової допомоги, яке викликало хвилю занепокоєння серед урядових установ і неприбуткових організацій.

Нагадаємо

Трамп у перший день на посаді призупинив усі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для перевірки. Незрозуміло, скільки коштів це торкнеться, адже багато програм уже профінансовано Конгресом.

Уже пізніше, 24 січня ЗМІ, зокрема Politico, повідомили, що держсекретар США Марко Рубіо призупинив на 90 днів видачу більшості грантів іноземної допомоги, що могло б стосуватися й України.

У внутрішньому листуванні USAID в Україні повідомили, що поки рішення не ухвалено, але з Вашингтона надходять позитивні сигнали. Тому агентство тимчасово призупинило видачу наказів про припинення роботи. Водночас USAID закликало співробітників оцінити програми та знайти шляхи їхнього узгодження з директивою держсекретаря, спрямованою на посилення безпеки США. Українські урядовці та представники НУО застерігають, що без дозволу Рубіо під загрозою можуть опинитися ключові проєкти, зокрема підтримка шкіл, лікарень та розбудова економічної й енергетичної інфраструктури.

Водночас USAID Україна отримала наказ зупинити всі проєкти та витрати.