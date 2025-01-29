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Это не отмена заморозки федерального финансирования: в Белом доме отреагировали на сообщения СМИ

Это не отмена заморозки федерального финансирования: в Белом доме отреагировали на сообщения СМИ

Киев  •  УНН

 • 3345 просмотра

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Пресс-секретарь Белого дома пояснила, что отменен только меморандум OMB, а не заморозка федерального финансирования. Указы президента о федеральном финансировании остаются в силе и будут выполняться.

В Белом доме заявляют, что заморозку федерального финансирования не отменяли, речь идет об одном из меморандумов - "чтобы положить конец путанице". Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в соцсети Х, передает УНН.

Это не отмена заморозки федерального финансирования. Это просто отмена меморандума OMB. Зачем? Чтобы положить конец путанице, созданной судебным запретом 

- написала Ливитт.

Она заявила, что указы президента о федеральном финансировании остаются в полной силе и действии и будут неукоснительно выполняться.

Ранее

Как писал The Washington Post, президент США Дональд Трамп отменил решение о замораживании федеральных грантов и финансовой помощи, которое вызвало волну беспокойства среди правительственных учреждений и неприбыльных организаций.

Напомним

Трамп в первый день на посту приостановил все программы внешней помощи США на 90 дней для проверки. Непонятно, сколько средств это затронет, ведь многие программы уже профинансированы Конгрессом.

Уже позже, 24 января СМИ, в частности Politico, сообщили, что госсекретарь США Марко Рубио приостановил на 90 дней выдачу большинства грантов иностранной помощи, что могло бы касаться и Украины. 

Во внутренней переписке USAID в Украине сообщили, что пока решение не принято, но из Вашингтона поступают позитивные сигналы. Поэтому агентство временно приостановило выдачу приказов о прекращении работы.  В то же время USAID призвало сотрудников оценить программы и найти пути их согласования с директивой госсекретаря, направленной на усиление безопасности США. Украинские чиновники и представители НПО предостерегают, что без разрешения Рубио под угрозой могут оказаться ключевые проекты, в частности поддержка школ, больниц и развитие экономической и энергетической инфраструктуры.

В то же время USAID Украина получила приказ остановить все проекты и расходы. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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