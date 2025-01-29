Трамп отменил замораживание федеральной помощи - WP
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп отменил решение о замораживании федеральных грантов и финансовой помощи. Это произошло после блокирования указа федеральным судьей и критики со стороны законодателей.
Президент США Дональд Трамп отменил решение о замораживании федеральных грантов и финансовой помощи, которое вызвало волну беспокойства среди правительственных учреждений и неприбыльных организаций, передает УНН со ссылкой на The Washington Post.
Президент Дональд Трамп приказал отменить решение о замораживании ряда федеральных грантов, займов и финансовой помощи, что стало неожиданным шагом назад после нескольких дней неопределенности и беспокойства среди правительственных учреждений и неприбыльных организаций.
Согласно сообщению Бюджетного управления Белого дома, первоначальный меморандум был "отменен", а дальнейшие решения по его выполнению переданы на рассмотрение юристов соответствующих агентств и департаментов.
Это изменение произошло после того, как федеральный судья временно заблокировал указ, а также из-за острой двухпартийной критики законодателей. Они выразили обеспокоенность, что замораживание финансирования могло бы угрожать инициативам по борьбе с бедностью, медицинским исследованиям и другим критически важным государственным программам.
Украина ищет замещение приостановленной помощи USAID среди европейских партнеров - комитет29.01.25, 16:49 • 16278 просмотров
Напомним
Трамп в первый день на посту приостановил все программы внешней помощи США на 90 дней для проверки. Непонятно, сколько средств это затронет, ведь многие программы уже профинансированы Конгрессом.
Уже позже, 24 января СМИ, в частности Politico, сообщили, что госсекретарь США Марко Рубио приостановил на 90 дней выдачу большинства грантов иностранной помощи, что могло бы касаться и Украины.
Во внутренней переписке USAID в Украине сообщили, что пока решение не принято, но из Вашингтона поступают позитивные сигналы. Поэтому агентство временно приостановило выдачу приказов о прекращении работы. В то же время USAID призвало сотрудников оценить программы и найти пути их согласования с директивой госсекретаря, направленной на усиление безопасности США. Украинские чиновники и представители НПО предостерегают, что без разрешения Рубио под угрозой могут оказаться ключевые проекты, в частности поддержка школ, больниц и развитие экономической и энергетической инфраструктуры.
В то же время USAID Украина получила приказ остановить все проекты и расходы.