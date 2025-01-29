Трамп скасував заморожування федеральної допомоги - WP

Президент США Дональд Трамп скасував рішення про заморожування федеральних грантів і фінансової допомоги, яке викликало хвилю занепокоєння серед урядових установ і неприбуткових організацій, передає УНН з посиланням на The Washington Post.

Президент Дональд Трамп наказав скасувати рішення про заморожування низки федеральних грантів, позик і фінансової допомоги, що стало несподіваним кроком назад після кількох днів невизначеності та занепокоєння серед урядових установ і неприбуткових організацій.

Згідно з повідомленням Бюджетного управління Білого дому, початковий меморандум було "скасовано", а подальші рішення щодо його виконання передані на розгляд юристів відповідних агентств і департаментів.

Ця зміна сталася після того, як федеральний суддя тимчасово заблокував указ, а також через гостру двопартійну критику законодавців. Вони висловили занепокоєння, що заморожування фінансування могло б загрожувати ініціативам із боротьби з бідністю, медичним дослідженням та іншим критично важливим державним програмам.

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Трамп у перший день на посаді призупинив усі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для перевірки. Незрозуміло, скільки коштів це зачепить, адже багато програм вже профінансовані Конгресом.

Вже згодом, 24 січня ЗМІ, зокрема Politico, повідомили, що держсекретар США Марко Рубіо призупинив на 90 днів видачу більшості грантів іноземної допомоги, що могло б стосуватися й України.

У внутрішньому листуванні USAID в Україні повідомили, що поки рішення не ухвалене, але з Вашингтона надходять позитивні сигнали. Через це агентство тимчасово призупинило видачу наказів про припинення роботи. Водночас USAID закликало співробітників оцінити програми та знайти шляхи їх узгодження з директивою держсекретаря, спрямованою на посилення безпеки США. Українські посадовці та представники НУО застерігають, що без дозволу Рубіо під загрозою можуть опинитися ключові проєкти, зокрема підтримка шкіл, лікарень та розвиток економічної й енергетичної інфраструктури.

Водночас USAID Україна отримала наказ зупинити всі проєкти та витрати.