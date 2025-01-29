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Зеленский рассказал об альтернативе приостановленной помощи США: что изменится

Зеленский рассказал об альтернативе приостановленной помощи США: что изменится

Киев  •  УНН

 • 10412 просмотра

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Президент Украины поручил финансировать критически важные программы за счет внутренних средств. Среди приоритетных направлений - энергетика, ветеранские проекты, кибербезопасность и медицина.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне остановки программ внешней помощи от США заявил, что некоторые ключевые вещи поручил делать за внутренние украинские средства, передает УНН.

Сегодня был уже начальный доклад чиновников и команды Офиса - Алексея Кулебы и Виктора Микиты - по критически важным программам, которые сейчас приостановлены, а ранее финансировались за счет американской поддержки. Некоторые ключевые вещи я уже поручил делать за внутренние наши средства, а также - говорить с европейцами. Энергетика - были программы по распределенной генерации, другие программы устойчивости для украинских громад, для городов и сел. Второй вопрос - это ветеранские проекты, которых много было, и есть, и будет в регионах, в громадах наших. Ветеранские хабы, линии поддержки, помощь в создании собственных бизнесов ветеранами 

- сказал Зеленский.

Он также отметил, что Украина будет искать больший внутренний ресурс, в том числе и на вопрос пунктов пропуска на границе - то, что строилось во взаимодействии с партнерами

Есть определенные вопросы и по линии Министерства здравоохранения, также - в области кибербезопасности. Всем этим занимаемся. Поручил также продолжать аудит приостановленных направлений помощи от США, и именно на гуманитарных направлениях, на безопасности и социальных должно быть больше нашей и европейской активности. Чтобы сейчас, пока идет наработка новой американской политики, мы поддержали людей 

- добавил Зеленский.

Ранее

Как писал The Washington Post, президент США Дональд Трамп отменил решение о замораживании федеральных грантов и финансовой помощи, которое вызвало волну беспокойства среди правительственных учреждений и неприбыльных организаций.  

Однако пресс-секретарь Белого дома пояснила, что отменен только меморандум OMB, а не замораживание федерального финансирования. Указы президента о федеральном финансировании остаются в силе и будут выполняться.

Напомним

Трамп в первый день на посту приостановил все программы внешней помощи США на 90 дней для проверки. Непонятно, сколько средств это коснется, ведь многие программы уже профинансированы Конгрессом.

Уже позже, 24 января СМИ, в частности Politico, сообщили, что госсекретарь США Марко Рубио приостановил на 90 дней выдачу большинства грантов иностранной помощи, что могло бы касаться и Украины. 

Во внутренней переписке USAID в Украине сообщили, что пока решение не принято, но из Вашингтона поступают позитивные сигналы. Поэтому агентство временно приостановило выдачу приказов о прекращении работы.  В то же время USAID призвало сотрудников оценить программы и найти пути их согласования с директивой госсекретаря, направленной на усиление безопасности США. Украинские чиновники и представители НПО предостерегают, что без разрешения Рубио под угрозой могут оказаться ключевые проекты, в частности поддержка школ, больниц и развитие экономической и энергетической инфраструктуры.

В то же время USAID Украина получила приказ остановить все проекты и расходы. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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