Мінрозвитку про кошти, які закладені у Держбюджеті-2026 на дороги: критично не достатньо

Ексклюзив
07:43 • 1782 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
06:26 • 9084 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 26813 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 50980 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 36401 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 46643 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 62166 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
18 вересня, 09:29 • 28563 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
18 вересня, 08:50 • 23409 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 43034 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
ЄС розглядає "репараційний кредит" для України з заморожених активів рф в обхід Угорщини - Reuters18 вересня, 22:18 • 7952 перегляди
Київ під атакою ворожих дронів: у столиці гучні вибухи18 вересня, 22:29 • 12296 перегляди
Politico: Трамп і Стармер - несподівана дружба, що змінює світову політику18 вересня, 22:59 • 6430 перегляди
Уламки ворожого БпЛА впали у кількох районах Києва, пошкоджено тролейбусну мережу18 вересня, 23:21 • 30120 перегляди
"Лицемірна істота": Яніна Соколова відреагувала на заяву Харчишина про розрив стосунків19 вересня, 00:25 • 23294 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
06:26 • 9050 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 37306 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 62158 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto18 вересня, 08:58 • 42778 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 43030 перегляди
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Владислав Косіняк-Камиш
Кароль Навроцький
Володимир Зеленський
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Державний кордон України
Європа
Які светри обов’язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан18 вересня, 18:24 • 13327 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 32980 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 31819 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 31642 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 29847 перегляди
M1 Abrams
Шахед-136
FGM-148 Javelin
Fox News
E-6 Mercury

Мінрозвитку про кошти, які закладені у Держбюджеті-2026 на дороги: критично не достатньо

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Віце-прем’єр-міністр Олексій Кулеба заявив, що передбачені на 2026 рік 12,8 млрд грн на утримання доріг є критично недостатніми. Для функціонування галузі необхідно в 5-6 разів більше коштів.

Мінрозвитку про кошти, які закладені у Держбюджеті-2026 на дороги: критично не достатньо

Агенцією відновлення на 2026 рік передбачено 12,8 млрд грн на утримання автомобільних доріг загального користування. Ця сума є критично не достатньою. Для нормального функціонування дорожньої галузі необхідно в 5-6 разів більше коштів. Про це заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час "Години запитань до уряду" у ВР, передає УНН.

У бюджеті 2026 року Агенцією відновлення передбачено 12,8 млрд грн на утримання автомобільних доріг загального користування. Хочу наголосити, що ця сума є критично не достатньою. Сьогодні для нормального функціонування дорожньої галузі нам необхідно в 5-6 разів більше коштів

- сказав Кулеба.

Він підкреслив, що  на сьогодні логістика - це не просто дороги.

Це наша логістика в тому числі й військова. Тим паче в Миколаївській області ця проблема є максимально актуальною. Дороги нам також потрібні для евакуаційних шляхів, стабільної роботи екстрених служб. Пріоритет в нас дійсно розповсюджується в першу чергу на прифронтові регіони – Миколаївська область входить в цей пріоритет. Тому пропоную окремо попрацювати щодо цієї потреби

- зазначив Кулеба.

У 2026 році загальний обсяг видатків та надання кредитів державного бюджету становитиме 4,8 трлн гривень, що на понад 415 млрд гривень більше, ніж у 2025 році (з урахуванням змін).

Доходи загального фонду державного бюджету на 2026 рік передбачені на рівні 2 трлн 826,5 млрд гривень (без урахування грантів та іншої міжнародної допомоги), що на 446,8 млрд гривень більше показника 2025 року з урахуванням змін.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко вказувала, що потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн.

Головний пріоритет Держбюджету-2026 – це оборона та безпека на яку планують виділити  – 2 805,8 млрд грн, 27,2% до ВВП (+168,6 млрд грн до 2025 року зі змінами),  а саме:

  • 2 355,4 млрд грн – кошти загального фонду;
    • 220,4 млрд грн – кошти спеціального фонду, у т.ч. 125,3 млрд грн від військового ПДФО;
      • 200 млрд грн – резерв (140,0 млрд грн – загальний фонд, 60,0 млрд грн – спецфонд);
        • 30 млрд грн – державні гарантії.

          Анна Мурашко

          ЕкономікаПолітика
          Миколаївська область
          Юлія Свириденко
          Верховна Рада України
          Україна