Мінрозвитку про кошти, які закладені у Держбюджеті-2026 на дороги: критично не достатньо

У бюджеті 2026 року Агенцією відновлення передбачено 12,8 млрд грн на утримання автомобільних доріг загального користування. Хочу наголосити, що ця сума є критично не достатньою. Сьогодні для нормального функціонування дорожньої галузі нам необхідно в 5-6 разів більше коштів - сказав Кулеба.

Він підкреслив, що на сьогодні логістика - це не просто дороги.

Це наша логістика в тому числі й військова. Тим паче в Миколаївській області ця проблема є максимально актуальною. Дороги нам також потрібні для евакуаційних шляхів, стабільної роботи екстрених служб. Пріоритет в нас дійсно розповсюджується в першу чергу на прифронтові регіони – Миколаївська область входить в цей пріоритет. Тому пропоную окремо попрацювати щодо цієї потреби - зазначив Кулеба.

Доповнення

У 2026 році загальний обсяг видатків та надання кредитів державного бюджету становитиме 4,8 трлн гривень, що на понад 415 млрд гривень більше, ніж у 2025 році (з урахуванням змін).

Доходи загального фонду державного бюджету на 2026 рік передбачені на рівні 2 трлн 826,5 млрд гривень (без урахування грантів та іншої міжнародної допомоги), що на 446,8 млрд гривень більше показника 2025 року з урахуванням змін.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко вказувала, що потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн.

Головний пріоритет Держбюджету-2026 – це оборона та безпека на яку планують виділити – 2 805,8 млрд грн, 27,2% до ВВП (+168,6 млрд грн до 2025 року зі змінами), а саме:

2 355,4 млрд грн – кошти загального фонду;

220,4 млрд грн – кошти спеціального фонду, у т.ч. 125,3 млрд грн від військового ПДФО;

200 млрд грн – резерв (140,0 млрд грн – загальний фонд, 60,0 млрд грн – спецфонд);