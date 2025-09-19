Минразвития о средствах, заложенных в Госбюджете-2026 на дороги: критически недостаточно

Агентством восстановления на 2026 год предусмотрено 12,8 млрд грн на содержание автомобильных дорог общего пользования. Эта сумма критически недостаточна. Для нормального функционирования дорожной отрасли необходимо в 5-6 раз больше средств. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во время "Часа вопросов к правительству" в ВР, передает УНН.

В бюджете 2026 года Агентством восстановления предусмотрено 12,8 млрд грн на содержание автомобильных дорог общего пользования. Хочу подчеркнуть, что эта сумма критически недостаточна. Сегодня для нормального функционирования дорожной отрасли нам необходимо в 5-6 раз больше средств - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день логистика - это не просто дороги.

Это наша логистика, в том числе и военная. Тем более в Николаевской области эта проблема максимально актуальна. Дороги нам также нужны для эвакуационных путей, стабильной работы экстренных служб. Приоритет у нас действительно распространяется в первую очередь на прифронтовые регионы – Николаевская область входит в этот приоритет. Поэтому предлагаю отдельно поработать по этой потребности - отметил Кулеба.

Дополнение

В 2026 году общий объем расходов и предоставления кредитов государственного бюджета составит 4,8 трлн гривен, что на более чем 415 млрд гривен больше, чем в 2025 году (с учетом изменений).

Доходы общего фонда государственного бюджета на 2026 год предусмотрены на уровне 2 трлн 826,5 млрд гривен (без учета грантов и другой международной помощи), что на 446,8 млрд гривен больше показателя 2025 года с учетом изменений.

Премьер-министр Юлия Свириденко указывала, что потребность во внешнем финансировании составит 2 трлн 79 млрд грн.

Главный приоритет Госбюджета-2026 – это оборона и безопасность, на которую планируют выделить – 2 805,8 млрд грн, 27,2% к ВВП (+168,6 млрд грн к 2025 году с изменениями), а именно:

2 355,4 млрд грн – средства общего фонда;

220,4 млрд грн – средства специального фонда, в т.ч. 125,3 млрд грн от военного НДФЛ;

200 млрд грн – резерв (140,0 млрд грн – общий фонд, 60,0 млрд грн – спецфонд);