В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествия
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
Украина избрана в руководящие органы Всемирного почтового союза: россия и беларусь выборы проиграли
Контрнаступление на Донецком направлении: Силы обороны освободили 7 населенных пунктов, еще 9 очищены от рф
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Какие свитеры обязательно иметь в осенне-зимнем гардеробе 2025: советует Андре Тан
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000
Минразвития о средствах, заложенных в Госбюджете-2026 на дороги: критически недостаточно

Киев • УНН

 • 446 просмотра

Вице-премьер-министр Алексей Кулеба заявил, что предусмотренные на 2026 год 12,8 млрд грн на содержание дорог являются критически недостаточными. Для функционирования отрасли необходимо в 5-6 раз больше средств.

Минразвития о средствах, заложенных в Госбюджете-2026 на дороги: критически недостаточно

Агентством восстановления на 2026 год предусмотрено 12,8 млрд грн на содержание автомобильных дорог общего пользования. Эта сумма критически недостаточна. Для нормального функционирования дорожной отрасли необходимо в 5-6 раз больше средств. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во время "Часа вопросов к правительству" в ВР, передает УНН.

В бюджете 2026 года Агентством восстановления предусмотрено 12,8 млрд грн на содержание автомобильных дорог общего пользования. Хочу подчеркнуть, что эта сумма критически недостаточна. Сегодня для нормального функционирования дорожной отрасли нам необходимо в 5-6 раз больше средств

- сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день логистика - это не просто дороги.

Это наша логистика, в том числе и военная. Тем более в Николаевской области эта проблема максимально актуальна. Дороги нам также нужны для эвакуационных путей, стабильной работы экстренных служб. Приоритет у нас действительно распространяется в первую очередь на прифронтовые регионы – Николаевская область входит в этот приоритет. Поэтому предлагаю отдельно поработать по этой потребности

- отметил Кулеба.

Дополнение

В 2026 году общий объем расходов и предоставления кредитов государственного бюджета составит 4,8 трлн гривен, что на более чем 415 млрд гривен больше, чем в 2025 году (с учетом изменений).

Доходы общего фонда государственного бюджета на 2026 год предусмотрены на уровне 2 трлн 826,5 млрд гривен (без учета грантов и другой международной помощи), что на 446,8 млрд гривен больше показателя 2025 года с учетом изменений.

Премьер-министр Юлия Свириденко указывала, что потребность во внешнем финансировании составит 2 трлн 79 млрд грн.

Главный приоритет Госбюджета-2026 – это оборона и безопасность, на которую планируют выделить – 2 805,8 млрд грн, 27,2% к ВВП (+168,6 млрд грн к 2025 году с изменениями), а именно:

  • 2 355,4 млрд грн – средства общего фонда;
    • 220,4 млрд грн – средства специального фонда, в т.ч. 125,3 млрд грн от военного НДФЛ;
      • 200 млрд грн – резерв (140,0 млрд грн – общий фонд, 60,0 млрд грн – спецфонд);
        • 30 млрд грн – государственные гарантии.

          Анна Мурашко

          ЭкономикаПолитика
          Николаевская область
          Юлия Свириденко
          Верховная Рада
          Украина