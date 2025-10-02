Міноборони у вересні прийняло на озброєння понад 100 нових зразків техніки, більшість – українського виробництва
Київ • УНН
У вересні 2025 року ЗСУ отримали майже 110 нових зразків озброєння, 80 з яких – українського виробництва. Це на 40% більше, ніж у серпні, і включає БПЛА, інженерні засоби та боєприпаси.
Протягом вересня 2025 року Сили оборони України отримали майже 110 нових зразків озброєння та військової техніки, з яких 80 – вітчизняного виробництва. Про це повідомили у Міністерстві оборони України, пише УНН.
Деталі
Вересневий показник кількості техніки, яку прийняли Сили оборони на озброєння, на понад 40% більший, ніж у серпні, повідомили в Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу ОВТ.
Серед нових українських розробок переважають безпілотні авіаційні комплекси, інженерні засоби, автомобільна техніка та боєприпаси. Крім того, до арсеналу увійшли засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, системи зв’язку, техніка для тилу та розмінування, а також наземні роботизовані комплекси.
