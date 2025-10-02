Минобороны в сентябре приняло на вооружение более 100 новых образцов техники, большинство – украинского производства

$41.220.08
07:38 • 4422 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
06:36 • 11230 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
05:53 • 11709 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
05:30 • 19593 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
03:16 • 14989 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
1 октября, 23:57 • 18151 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - СырскийPhoto
1 октября, 17:21 • 36301 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 47516 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 30241 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 53738 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
россияне на ВОТ переводят насосные станции на забор воды прямо из водоемов1 октября, 23:36
Боевые медики получили упрощенный доступ к работе в гражданской медицине и новой специальности2 октября, 01:45
На Буковине выявили контрабанду премиального французского вина почти на 1,6 миллионаPhoto2 октября, 02:33
Ветераны смогут подать заявление на удостоверение участника боевых действий в ЦПАУ: правительство изменило процедуру03:06
Украину накрыла мощная магнитная буря: прогноз на ближайшие дниPhoto05:59
День учителя 2025: что подарить педагогу07:31
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto05:30
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 15:19
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 47510 просмотра
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto1 октября, 13:07
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 53728 просмотра
УНН Lite
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59
Минобороны в сентябре приняло на вооружение более 100 новых образцов техники, большинство – украинского производства

Киев • УНН

 • 316 просмотра

В сентябре 2025 года ВСУ получили почти 110 новых образцов вооружения, 80 из которых – украинского производства. Это на 40% больше, чем в августе, и включает БПЛА, инженерные средства и боеприпасы.

Минобороны в сентябре приняло на вооружение более 100 новых образцов техники, большинство – украинского производства

В течение сентября 2025 года Силы обороны Украины получили почти 110 новых образцов вооружения и военной техники, из которых 80 – отечественного производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, пишет УНН.

Подробности

Сентябрьский показатель количества техники, которую приняли Силы обороны на вооружение, более чем на 40% больше, чем в августе, сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла ВВТ.

Среди новых украинских разработок преобладают беспилотные авиационные комплексы, инженерные средства, автомобильная техника и боеприпасы. Кроме того, в арсенал вошли средства радиоэлектронной борьбы и разведки, системы связи, техника для тыла и разминирования, а также наземные роботизированные комплексы.

Румыния и Украина налаживают совместное производство оборонных беспилотников01.10.25, 03:55

Степан Гафтко

Война в УкраинеТехнологии
Министерство обороны Украины
Румыния
Украина