Минобороны в сентябре приняло на вооружение более 100 новых образцов техники, большинство – украинского производства
Киев • УНН
В сентябре 2025 года ВСУ получили почти 110 новых образцов вооружения, 80 из которых – украинского производства. Это на 40% больше, чем в августе, и включает БПЛА, инженерные средства и боеприпасы.
В течение сентября 2025 года Силы обороны Украины получили почти 110 новых образцов вооружения и военной техники, из которых 80 – отечественного производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, пишет УНН.
Подробности
Сентябрьский показатель количества техники, которую приняли Силы обороны на вооружение, более чем на 40% больше, чем в августе, сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла ВВТ.
Среди новых украинских разработок преобладают беспилотные авиационные комплексы, инженерные средства, автомобильная техника и боеприпасы. Кроме того, в арсенал вошли средства радиоэлектронной борьбы и разведки, системы связи, техника для тыла и разминирования, а также наземные роботизированные комплексы.
