Міноборони обрало чотири нові моделі аптечних підсумків для ЗСУ: перед закупівлями їх протестують у боях
Київ • УНН
Після випробувань понад 30 зразків Міноборони відібрало чотири моделі аптечних підсумків. Їх протестують у боях перед закупівлями через ProZorro.
Міністерство оборони України оновлює медичні підсумки для військовослужбовців з урахуванням досвіду інтенсивних бойових дій. Як повідомили у відомстві, за результатами випробувань відібрали чотири найкращі моделі, які мають замінити морально застарілі зразки, передає УНН.
Деталі
Як повідомили у Міноборони, за результатами випробувань понад 30 українських та іноземних зразків фахівці Центрального управління розвитку та матеріального забезпечення (ЦУРМЗ) відібрали чотири найкращі моделі, які мають замінити морально застарілі зразки.
Коли захисник отримав поранення, рахунок іде на секунди. Від зручності використання аптечних підсумків залежить життя, і якщо його спроєктовано так, що потрібний засіб складно діставати, навички з такмеду можуть не врятувати – військовий просто не встигне ним скористатися. Ми перевірили різні варіанти і обрали рішення, які стануть новим стандартом забезпечення захисників
Які моделі аптечних підсумків обрано за результатами випробувань
Усі обрані зразки пройшли тестування та опитування за критеріями ергономіки, швидкості скидання, амбідекстрії (доступу лівою та правою рукою) та організації внутрішнього простору.
Модель № 61
Тип "Рол"/"Тунель". Наскрізна трубчаста база-чохол із двостороннім доступом. Внутрішній вкладиш миттєво витягується за петлі будь-якою рукою. Всередині – наскрізна кишеня-рукав та еластичні чарунки.
Модель № 35
Фіксується на базі за допомогою велкро (липучка) та компресійної стропи з фастексом. Розгортається в одну лінію на три робочі секції із сітчастими кишенями та вертикальними еластичними чарунками. Обладнана посиленою ручкою Rip-Away.
Модель № 27
Класична відривна конструкція із підсиленою пластиком базовою платформою MOLLE. Має верхній фіксуючий клапан (105 мм) та спіральний страхувальний шнур, що запобігає втраті підсумка у бою. Внутрішні кишені 110 мм із чарунками 25 мм.
Модель № 24
Модифікація відривного типу з верхньою пряжкою-фастексом та глибокими внутрішніми кишенями (200 мм). Обладнана розширеними еластичними стрічками (35 мм) для надійної фіксації більш габаритного медичного майна.
Коли нові медичні підсумки з’являться в ЗСУ
Наразі сформовано тимчасові вимоги (техніко-якісні характеристики) до чотирьох обраних типів. Це дозволить ринку ознайомитися з потребою, а військовим частинам, бригадам та волонтерським організаціям – розпочати децентралізовані закупівлі дослідно-промислових партій за рахунок спецфондів чи благодійних коштів.
На другому етапі розпочнеться дослідна експлуатація терміном до 1 року. Захисники на передовій випробують нові підсумки у реальних бойових умовах. Це дасть змогу отримати зворотний зв'язок та внести необхідні корективи.
Після збору відгуків та фіналізації характеристик буде розроблено офіційну Технічну специфікацію для запусків великих централізованих торгів через систему ProZorro.
Хто постачатиме аптечні підсумки до ЗСУ
У Міноборони запевнили, що за результатами тестування жоден виробник не отримує ексклюзивних прав чи монополії на постачання нових аптечних підсумків. Будь-який український або іноземний виробник зможе виготовити свою модель за оприлюдненими характеристиками та брати участь у відкритих торгах на рівних умовах, де переможець визначатиметься за найнижчою ціною.