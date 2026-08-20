Минобороны выбрало четыре новые модели аптечек для ВСУ: перед закупками их протестируют в боях

​Министерство обороны Украины обновляет медицинские подсумки для военнослужащих с учетом опыта интенсивных боевых действий. Как сообщили в ведомстве, по результатам испытаний отобрали четыре лучшие модели, которые должны заменить морально устаревшие образцы, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Минобороны, по результатам испытаний более 30 украинских и иностранных образцов специалисты Центрального управления развития и материального обеспечения (ЦУРМО) отобрали четыре лучшие модели, которые должны заменить морально устаревшие образцы.

Когда защитник получил ранение, счет идет на секунды. От удобства использования аптечных подсумков зависит жизнь, и если он спроектирован так, что нужное средство сложно достать, навыки по тактической медицине могут не спасти – военнослужащий просто не успеет им воспользоваться. Мы проверили различные варианты и выбрали решения, которые станут новым стандартом обеспечения защитников - сказал директор Департамента охраны здоровья Министерства обороны Украины Дмитрий Самофалов.

Какие модели аптечных подсумков выбраны по результатам испытаний

Все выбранные образцы прошли тестирование и опрос по критериям эргономики, скорости сброса, амбидекстрии (доступа левой и правой рукой) и организации внутреннего пространства.

Модель № 61

Тип "Ролл"/"Туннель". Сквозная трубчатая база-чехол с двусторонним доступом. Внутренний вкладыш мгновенно вытягивается за петли любой рукой. Внутри – сквозной карман-рукав и эластичные ячейки.

Модель № 35

Фиксируется на базе с помощью велкро (липучки) и компрессионного ремня с фастексом. Раскладывается в одну линию на три рабочие секции с сетчатыми карманами и вертикальными эластичными ячейками. Оснащена усиленной ручкой Rip-Away.

Модель № 27

Классическая отрывная конструкция с усиленной пластиком базовой платформой MOLLE. Имеет верхний фиксирующий клапан (105 мм) и спиральный страховочный шнур, предотвращающий потерю подсумка в бою. Внутренние карманы 110 мм с ячейками 25 мм.

Модель № 24

Модификация отрывного типа с верхней пряжкой-фастексом и глубокими внутренними карманами (200 мм). Оснащена расширенными эластичными лентами (35 мм) для надежной фиксации более габаритного медицинского имущества.

Когда новые медицинские подсумки появятся в ВСУ

В настоящее время сформированы временные требования (технико-качественные характеристики) к четырем выбранным типам. Это позволит рынку ознакомиться с потребностью, а воинским частям, бригадам и волонтерским организациям – начать децентрализованные закупки опытно-промышленных партий за счет спецфондов или благотворительных средств.

На втором этапе начнется опытная эксплуатация сроком до 1 года. Защитники на передовой испытают новые подсумки в реальных боевых условиях. Это позволит получить обратную связь и внести необходимые коррективы.

После сбора отзывов и финализации характеристик будет разработана официальная Техническая спецификация для запуска крупных централизованных торгов через систему ProZorro.

Кто будет поставлять аптечные подсумки в ВСУ

В Минобороны заверили, что по результатам тестирования ни один производитель не получает эксклюзивных прав или монополии на поставку новых аптечных подсумков. Любой украинский или иностранный производитель сможет изготовить свою модель по опубликованным характеристикам и участвовать в открытых торгах на равных условиях, где победитель будет определяться по самой низкой цене.