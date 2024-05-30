Міноборони Китаю відреагувало на обвинувачення у підтримці російського ОПК: кажуть, "відповідально" ставляться до експорту військової продукції
Київ • УНН
Речник Міністерства оборони Китаю У Цянь заявив, що Китай відповідально ставиться до експорту військової продукції, реагуючи на обвинувачення Сполучених Штатів у підтримці російської оборонної промисловості, і підкреслив прагнення Китаю до мирного врегулювання конфлікту.
Офіційний представник оборонного відомства Китаю У Цянь заявив у четвер, що Китай завжди виважено та відповідально ставився до експорту військової продукції, коментуючи заяви США та Великої Британії щодо поглиблення відносин між Китаєм і росією та надання китайською стороною підтримки російській оборонній промисловості, пише УНН.
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"Китай завжди виважено та відповідально ставився до експорту військової продукції та суворо контролює експорт товарів подвійного призначення", - заявив У під час щомісячного брифінгу.
Він зазначив, що Сполучені Штати "висувають безпідставні звинувачення проти нормального економічного та торговельного обміну між Китаєм і росією".
Також У вказав, що "Китай завжди був відданий сприянню мирним переговорам і політичному врегулюванню".
Окрім того, речник Міноборони Китаю зауважив, що "Китай і росія підписали спільну заяву про поглиблення всеосяжного стратегічного партнерства і координації в нову еру, заявивши, що вони будуть і надалі поглиблювати військову взаємну довіру та співпрацю, розширювати масштаби спільних навчань, регулярно організовувати спільне морське та повітряне патрулювання, а також посилювати координацію та співпрацю в межах двосторонніх та багатосторонніх механізмів, а також постійно покращувати здатність та рівень обох сторін спільно реагувати на ризики та виклики".
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