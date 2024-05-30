Міноборони Китаю відреагувало на обвинувачення у підтримці російського ОПК: кажуть, "відповідально" ставляться до експорту військової продукції

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 18927 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 47734 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 65410 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 110016 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 134413 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 137920 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 238294 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170979 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190184 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 173013 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
3 м/с
50 %
750 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 26370 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 30217 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 37316 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 43372 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 22407 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 238294 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 359517 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 375287 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 290862 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 363915 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 59186 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 75912 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 87388 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170211 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172792 перегляди
Актуальне
Міноборони Китаю відреагувало на обвинувачення у підтримці російського ОПК: кажуть, "відповідально" ставляться до експорту військової продукції

Міноборони Китаю відреагувало на обвинувачення у підтримці російського ОПК: кажуть, "відповідально" ставляться до експорту військової продукції

Київ • УНН

 • 22624 перегляди

Речник Міністерства оборони Китаю У Цянь заявив, що Китай відповідально ставиться до експорту військової продукції, реагуючи на обвинувачення Сполучених Штатів у підтримці російської оборонної промисловості, і підкреслив прагнення Китаю до мирного врегулювання конфлікту.

Офіційний представник оборонного відомства Китаю У Цянь заявив у четвер, що Китай завжди виважено та відповідально ставився до експорту військової продукції, коментуючи заяви США та Великої Британії щодо поглиблення відносин між Китаєм і росією та надання китайською стороною підтримки російській оборонній промисловості, пише УНН.

Деталі

"Китай завжди виважено та відповідально ставився до експорту військової продукції та суворо контролює експорт товарів подвійного призначення", - заявив У під час щомісячного брифінгу.

Він зазначив, що Сполучені Штати "висувають безпідставні звинувачення проти нормального економічного та торговельного обміну між Китаєм і росією".

Також У вказав, що "Китай завжди був відданий сприянню мирним переговорам і політичному врегулюванню".

Окрім того, речник Міноборони Китаю зауважив, що "Китай і росія підписали спільну заяву про поглиблення всеосяжного стратегічного партнерства і координації в нову еру, заявивши, що вони будуть і надалі поглиблювати військову взаємну довіру та співпрацю, розширювати масштаби спільних навчань, регулярно організовувати спільне морське та повітряне патрулювання, а також посилювати координацію та співпрацю в межах двосторонніх та багатосторонніх механізмів, а також постійно покращувати здатність та рівень обох сторін спільно реагувати на ризики та виклики".

Електроніка та боєприпаси: Столтенберг розповів, як Китай та КНДР допомагають росії у війні проти України 27.05.24, 14:20 • 17115 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітикаНовини Світу
pivnichna-koreiaПівнічна Корея
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
kytaiКитай
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,930.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,884.51