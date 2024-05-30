Минобороны Китая отреагировало на обвинения в поддержке российского ОПК: говорят, "ответственно" относятся к экспорту военной продукции

Официальный представитель оборонного ведомства Китая У Цянь заявил в четверг, что Китай всегда взвешенно и ответственно относился к экспорту военной продукции, комментируя заявления США и Великобритании относительно углубления отношений между Китаем и россией и предоставления китайской стороной поддержки российской оборонной промышленности, пишет УНН.

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"Китай всегда придерживался осмотрительной и ответственной позиции в экспорте военной продукции и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения", - заявил У в ходе ежемесячного брифинга.

Он отметил, что Соединенные Штаты "выдвигают безосновательные обвинения против нормального экономического и торгового обмена между Китаем и россией".

Также У указал, что "Китай всегда был предан содействию мирным переговорам и политическому урегулированию".

Кроме того, представитель Минобороны Китая отметил, что "Китай и россия подписали совместное заявление об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства и координации в новую эру, заявив, что они будут и в дальнейшем углублять военное взаимное доверие и сотрудничество, расширять масштабы совместных учений, регулярно организовывать совместное морское и воздушное патрулирование, а также усиливать координацию и сотрудничество в рамках двусторонних и многосторонних механизмов, а также постоянно улучшать способность и уровень обеих сторон совместно реагировать на риски и вызовы".

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