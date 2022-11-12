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Міноборони рф замовило додаткову партію гіперзвукових ракет - росЗМІ

Міноборони рф замовило додаткову партію гіперзвукових ракет - росЗМІ

Київ • УНН

 • 406507 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Міністерство оборони російської федерації підписало додатковий контракт на виробництво кількох десятків гіперзвукових ракет "Циркон". Про це повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Російське військове відомство замовило у промисловості додаткову партію нових гіперзвукових ракет "Циркон", – пише одне з російських держЗМІ з посиланням на джерело.

Зазначається, що у додатковому контракті йдеться про кілька десятків ракет, і замовлення нібито мають бути виконані у 2023 році.

При цьому офіційних заяв від міноборони рф з приводу замовлення ракет "Циркон" не було.

Додамо

Як писав УНН, вже є підтверджені факти, що росія домовилася з Іраном про постачання балістичних ракет.

Новий масований ракетний удар по Україні росія може завдати під час саміту G20, який пройде на Балі 15-16 листопада, не виключають у ПС ЗСУ.

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