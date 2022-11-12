Міноборони рф замовило додаткову партію гіперзвукових ракет - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Міністерство оборони російської федерації підписало додатковий контракт на виробництво кількох десятків гіперзвукових ракет "Циркон". Про це повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.
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"Російське військове відомство замовило у промисловості додаткову партію нових гіперзвукових ракет "Циркон", – пише одне з російських держЗМІ з посиланням на джерело.
Зазначається, що у додатковому контракті йдеться про кілька десятків ракет, і замовлення нібито мають бути виконані у 2023 році.
При цьому офіційних заяв від міноборони рф з приводу замовлення ракет "Циркон" не було.
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Як писав УНН, вже є підтверджені факти, що росія домовилася з Іраном про постачання балістичних ракет.
Новий масований ракетний удар по Україні росія може завдати під час саміту G20, який пройде на Балі 15-16 листопада, не виключають у ПС ЗСУ.