Міноборони рф замовило додаткову партію гіперзвукових ракет - росЗМІ

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"Російське військове відомство замовило у промисловості додаткову партію нових гіперзвукових ракет "Циркон", – пише одне з російських держЗМІ з посиланням на джерело.

Зазначається, що у додатковому контракті йдеться про кілька десятків ракет, і замовлення нібито мають бути виконані у 2023 році.

При цьому офіційних заяв від міноборони рф з приводу замовлення ракет "Циркон" не було.

Додамо

Як писав УНН, вже є підтверджені факти, що росія домовилася з Іраном про постачання балістичних ракет.

Новий масований ракетний удар по Україні росія може завдати під час саміту G20, який пройде на Балі 15-16 листопада, не виключають у ПС ЗСУ.