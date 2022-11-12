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Минобороны рф заказало дополнительную партию гиперзвуковых ракет - росСМИ

Киев • УНН

 • 406504 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Министерство обороны российской федерации подписало дополнительный контракт на производство нескольких десятков гиперзвуковых ракет "Циркон". Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

"Российское военное ведомство заказало у промышленности дополнительную партию новейших гиперзвуковых ракет "Циркон", – пишет одно из российских госСМИ со ссылкой на источник.

Отмечается, что в дополнительном контракте речь идет о нескольких десятках ракет, и заказы якобы должны быть выполнены в 2023 году.

При этом официальных заявлений от минобороны рф по поводу заказа ракет "Циркон" не было.

Добавим

Как писал УНН, уже есть подтвержденные факты, что россия договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет.

Новый массированный ракетный удар по Украине россия может нанести во время саммита G20, который пройдет на Бали 15-16 ноября, не исключают в ВС ВСУ.

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