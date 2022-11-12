Минобороны рф заказало дополнительную партию гиперзвуковых ракет - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Министерство обороны российской федерации подписало дополнительный контракт на производство нескольких десятков гиперзвуковых ракет "Циркон". Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.
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"Российское военное ведомство заказало у промышленности дополнительную партию новейших гиперзвуковых ракет "Циркон", – пишет одно из российских госСМИ со ссылкой на источник.
Отмечается, что в дополнительном контракте речь идет о нескольких десятках ракет, и заказы якобы должны быть выполнены в 2023 году.
При этом официальных заявлений от минобороны рф по поводу заказа ракет "Циркон" не было.
Добавим
Как писал УНН, уже есть подтвержденные факты, что россия договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет.
Новый массированный ракетный удар по Украине россия может нанести во время саммита G20, который пройдет на Бали 15-16 ноября, не исключают в ВС ВСУ.