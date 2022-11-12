Минобороны рф заказало дополнительную партию гиперзвуковых ракет - росСМИ

Детали



"Российское военное ведомство заказало у промышленности дополнительную партию новейших гиперзвуковых ракет "Циркон", – пишет одно из российских госСМИ со ссылкой на источник.

Отмечается, что в дополнительном контракте речь идет о нескольких десятках ракет, и заказы якобы должны быть выполнены в 2023 году.

При этом официальных заявлений от минобороны рф по поводу заказа ракет "Циркон" не было.

Добавим

Как писал УНН, уже есть подтвержденные факты, что россия договорилась с Ираном о поставках баллистических ракет.

Новый массированный ракетный удар по Украине россия может нанести во время саммита G20, который пройдет на Бали 15-16 ноября, не исключают в ВС ВСУ.