россия может нанести новый массированный удар по Украине во время саммита G20 - Воздушные силы

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"Все события надвигаются,.. и саммит "двадцатки". Они очень любят примерно на такие дни провести какие-то провокации", - заявил Игнат.

Детали

Он отметил, что россия хотя и продолжает накапливать оружие, в том числе ракеты, они значительно исчерпали свои запасы.

"Те ракеты, которые были у них до полномасштабного вторжения, делались ими годами. Их складировали, подвозили, размещали... Это очень сложный процесс изготовления ракеты. Это не один день-два делается", - объяснил он.

Игнат добавил, что выпустив невероятное количество ракет по Украине, оккупанты не могут себе позволить часто выпускать такие же залпы, как, например, 10 октября. Поэтому они накапливают свой запас, чтобы в определенный момент нанести удар.

Дополнение

Как писал УНН, российские войска, вероятно, накапливают ракеты для того, чтобы нанести по Украине массированный удар.