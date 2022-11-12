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росія може завдати новий масований удар по Україні під час саміту G20 - Повітряні сили

росія може завдати новий масований удар по Україні під час саміту G20 - Повітряні сили

Київ • УНН

 • 274305 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. росія може завдати нового масованого ракетного удару по Україні під час саміту G20, який пройде на Балі 15-16 листопада. Про це в ефірі національного телемарафону заявив спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.

Цитата

"Усі події насуваються,.. і саміт "двадцятки". Вони дуже люблять приблизно на такі дні провести якісь провокації", - заявив Ігнат.

Деталі

Він зазначив, що росія хоч і продовжує накопичувати зброю, у тому числі ракети, вони значно вичерпали свої запаси.

"Ті ракети, які були у них до повномасштабного вторгнення, робилися ними роками. Їх складували, підвозили, розміщували... Це дуже складний процес виготовлення ракети. Це не один день-два робиться", - пояснив він.

Ігнат додав, що випустивши неймовірну кількість ракет по Україні, окупанти не можуть собі дозволити часто випускати такі самі залпи, як, наприклад, 10 жовтня. Тому вони накопичують свій запас, щоб у певний момент завдати удару.

Доповнення

Як писав УНН, російські війська, ймовірно, накопичують ракети для того, щоб завдати по Україні масованого удару.

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